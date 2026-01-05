Te budalaštine... Oglasio se Zoran Đukić nakon intimnog čina Maje i Filipa, zbog njegovih reči će sve goreti!

Maja Marinković i Filip Đukić od početka imaju peckalice i doskočice, te iako su mnogi često sumnjali da njihov odnos nije samo drugarski, oni su uvek tvrdili drugačije.

S obzirom na to da su novogodišnju noć proveli zajedno uz strastvene poljupce, a potom su bili i intimni, mnogi takmičari su ih u kući nagazili.

Nas je zanimao sud i Zorana Đukića, Filipovog oca, koji je samo par sati ranije zamolio svog sina u novogodišnjoj poseti da smanji alkohol i ne pravi gluposti u ''Eliti 9''.

- Ne gledam nikako na taj njihov čin, nikako me ne zanimaju te budalaštine koje su urađene tako kako su urađene. Imam svoje mišljenje naravno o tome, ali neću da pričam - bio je jasan Zoran Đukić.

Kako li će ovaj odnos i intiman čin Maje i Đukića prokomentarisati njen otac Taki i da li će biti nešto pričljiviji od Zorana, ostaje da saznamo.

Autor: N.Panić