To što Taki daje blagoslove šakom i kapom... Filip Reljić otkrio da su Đukiću sve devojke u Eliti iste, a evo da li bi voleo da vidi njega i Maju u vezi!

Odnos koji intrigira javnost jeste odnos Maje Marinković i Filipa Đukića, koji nikome nije delovao drugarski, iako su njih dvoje mesecima tvrdili drugačije.

Ipak, čini se da su oni za novogodišnju noć pokazali kako stoje stvari kada su završili zajedno pod pokrivačem i bili intimni, a nekoliko sati pre toga se i strastveno ljubili. Podsećanja radi, Taki je svojoj ćerki Maji dao Blagoslov za initmne odnose kada je tog dana bio kod nje u poseti, što je po svemu sudeći ona odmah poslušala.

Mi smo sada kontaktirali Filipa Reljića, Đukićevog dobrog drugara, koji je dao svoj sud o o odnosu Maje i Đukića, ali i otkrio da li će ih podržati ukoliko uđu u vezu.

- Ništa me to ne iznenađuje od Filipa, one su njemu manje više sve iste. Otišao je tamo da se zeza i uživa, da se provodi. To što Taki daje Blagoslove za intimne činove šakom i kapom, to me ne iznenađuje. Maja nije pokazala ništa novo, ona očigledno ima neka osećanja prema Filipu. Bili bi mi gotivni, oboje ih gotivim stvarno. Ona je brat kao i on, ako se budu smuvali biće super. Trajaće njihov odnos još sigurno, dugačka je Elita - rekao je Filip Reljić.

Kako li će njih dvoje reagovati kada budu saznali za njegove reči i da li će se Maja Marinković pobuniti, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić