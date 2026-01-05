Ovim je pokazao da je na njenoj strani: Žana Omnia besna kao ris zbog bivšeg muža Bobanca, razvezala jezik i najavila mu haos! (FOTO)

Javnost je ostala šokirana kada je u petak noć bivša rijaliti takmičarka Žana Đorđević potkačila Vanju Živić kako više nisu prijateljice, a u jednom momentu je čak i pecnula vezano za odnos sa Žaninim bivšim mužem Bobancem.

Kako su i Vanja Živić i Bobanac demantovali Žanine navode da su ikada bili intimni ili čak nešto više od drugara, čini se da se Žana jako razbesnela i udarila na svog bivšeg supruga.

Ona se sad oglasila na svom Instagram profilu vidno iznervirana i besna jer je čini se njen bivši suprug zauzeo stranu Vanje Živić, te ga je tako potkačila i dala sebi za pravo da mu se ubuduće obraća kao rijaliti igraču.

- Mislim da mu je mnogo bolje bilo da sa verenicom uživa, skrasi se i napravi venčanje nego što medijski zauzima stranu ''Prijateljice'' - napisala je Žana, pa dodala.

- Imam ja mnogo toga istinitog da kažem na ovu temu. Bobanac je rekao da ja lažem (smeh). Pa nisam ni očekivala da će reći: ''Istina je''(smeh). Da je hteo da ostane neutralan, ne bi se oglašavao uopšte. Ovim je pokazao da je stao na njenu stranu, podržao je i da želi da bude deo rijaliti priče što meni daje za pravo da počnem i njemu da se obraćam kao rijaliti igraču - dodala je Žana.

Autor: N.Panić