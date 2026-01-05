Anita i Luka na korak do raskida: Bukti žestoka svađa, on joj pretio da će leteti iz kreveta! (VIDEO)

Haos tokom emisije!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoku su se posvađali tokom emisije "Pretres nedelje".

- Ostavi me - rekao je Luka.

- Nemoj prema meni tako da se ponašaš. Je l' tebe ovo zanima? Zanima te - govorila je ona.

- Ja se ne izvinjavam za stvari za koje nisam kriv - dodao je Vujović.

- Šta nisi kriv? Ti si meni prvi rekao: "Nemoj da letiš iz kreveta" - pričala je Anita.

- Ja sam rekao ako mi još jednom kažeš da sam budala da ću da izađem iz kreveta, a ne da ti letiš iz kreveta. Postala si lažov - pričao je Luka.

- Svega mi, rekao si mi da ću da letim iz kreveta. To si ti meni rekao, sve preokrećeš - pričala je Anita.

- Okej, u prvu si - rekao je Luka.

- Ako sam ja mogao da kažeš Dači da neću više da pričam zbog tebe onda možeš i ti jer se Uroš i ja znamo iz spoljnog sveta. Ja sam ti 10 puta rekla da prestaneš - nastavila je ona.

- Rekla si mi da sam budala - rekao je Luka.

- Što lažeš? Rekao si da ću da letim iz kreveta. Ti ne znaš šta si rekao. To je isto kao kad si mi jutros prebacivao da si drugačije mislio. Tebe boli k*rac za mene, pa se zato tako ponašaš - govorila je Anita.

- Ne možeš da me vređaš - dodao je on.

- Napolju si smehoteka, braniš neodbranjivo - rekla je Anita.

- Neka sam - poručio je Vujović.

Autor: A. Nikolić