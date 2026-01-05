Ona je prostitutka, zarazila je šest momaka! Asmin sravnio sa zemljom Situ, pa krenuo sa razotkrivanjem Anelinih mutnih poslova: Isplivali svi detalji afere 'Kofer' (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao navodnu aferu Aneli Ahmić i Žike.

- Ona kaže da je on bio sa njenom najboljom drugaricom - rekao je Asmin.

- On je tad to demantovao kad je izašao taj profil. Ja sam čoveku to poslala. OŽiki pričaš tri godine - rekla je Aneli.

- Meni je najveći problem jer je on rekao da je Žika menadžer od Slađe. Njen brat mi je rekao da ne poznaje tog Žiku. Ona je rekla posle da je on bio sa Sabinom u kombinaciji. Žika mi je ispričao skroz drugu priču. Kad je Sabina došla kod nas i ona mi je dala broj telefona - rekao ej Asmin.

- To nije ta Sabina! Ova cura ima decu i živi u Švajcarskoj - rekla je Aneli.

- Ja sumnjam! - rekao je Asmin.

- Rekao si da je Sita prostitutka i da je zarazila šest momka triperom - rekao je Milan.

- Jeste. Lečena je šest puta! Svaki koji je imao se*sualne odnose sa Sitom dobio je gljivice na ku*cu. Sita je prostitutka! Sita je prijavila momka na slovo D da ju je silovao i on je onda pola godine ležao u istrazi u zatvoru - rekao je Asmin.

- Slađa je rekla da nemate blage veze jedni sa drugima i da nemate nikakav kontakt - rekao je Milan.

- Moj brat to ne bi dozvolio da ona to kaže - rekla je Aneli.

- Njega ne zanimaju ni Aneli, ni Sita, ni Grofica - rekao je Asmin.

- Moja mama ne želi da ja živim sama, negoi da živim sa njom. Moja mama ne želi da ja idvedem Noru - skočila je Aneli.

- Imam dokaze gde su bile na afterima Sanja adminka, Aneli i još jedna. Tvoja mama je meni priznala, imam prepiske, da si bila tri puta klinički mrtva jer si se predozirala. Svaki muškarac koji je bio sa tobom je ovako prošao. Meni je žao sebe. Ića je zatvorio Situ u sobi jer je bila krezava, poispadali su joj zubi od heroina i spida. Da li je rtvoja mama nosila kofere sa tobom? Ko ti je napravio plan da opljačkaš momke? - rekao je Asmin.

- Nikada nije! Daj napismeno! - rekla je Aneli.

- Aneli je 12. jula prenosila 380 hiljada u Istanbul, a Grofica je tad bila tamo - rekao je Asmin.

- Oni su izvadili sve moje letove, pola putovanja nema veze sa koferima - rekla je Aneli.

- Kunem se u sve da je ona bila umešana! - rekao je Asmin.

- Ja sam upoznala Rista kao druga od mog brata. Čovek je došao da se upozna sa mnom. Risto i jegov drug. Čovek mi je rekao šta da kažem bratu i tu smo razmenili broj da se čujemo. Počeli smo se dopisivati, a oni se nisu videli deset godina jer je Risto bio u zatvoru. Ja sam pozvala brata i rekla sam da se Risto i ja dopisujemo. Nijedna ne bi bila imuna na njega i tako smo završili zajedno u vezi - rekla je Aneli.

- Zlatko iz Dubrovnika je najveći neprijatelj njenog brata, a ona ode sa njim i izje*e se. Onda je brat uhvati slomi joj šest rebara, ali prvo je uhvati Zlatko pa brat - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić