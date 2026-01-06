AKTUELNO

Na meti žestokih osuda: Takmičari zgroženi dolaskom Durdžića i Grofice, ovaj scenario nisu mogli ni da sanjaju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Rešetanje komentarima!

U toku je emisija "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala haos koji se desio između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, kao i posete njihovih porodica.

Ona je prostitutka, zarazila je šest momaka! Asmin sravnio sa zemljom Situ, pa krenuo sa razotkrivanjem Anelinih mutnih poslova: Isplivali svi detalji

- Posle Lukine porodice mi je jasno da su se porodice udružila kao i bivši momci. Jasna je situacija i da se napolju vodi ozbiljan rat dok oni ovde mire. Porodice su rekle toliko ozbiljne stvari. Sudo je rekao da je ona pričala da je ubio svog brata, a ona da stoji iza toga. Koga boli k*rac za Ziku? Kao što kaže Suda neka rade DNK. Ako mene lično pitaš oni kao da prolongiraju da nastave rijaliti priču, a ne da to reše. Mislim da Aneli odluku koju je donela za Noru je donela samo jer je videla koliko je ružno bilo kad je Milica rekla da Terza ne može da dođe. Mislim da svi priželjkuju glas porodice, pa mi nije shvatiljivo da Aneli kaže da je i njena sestra pravila greške. Ja sam rekla prošle godine da sam se čula sa Sitom, Luka je potvrdio da je sve istina, a Aneli zanima samo šta Sita misli vezano za rijaliti - komentarisala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Groficu sam pratio i ona je bila jako loše, kao da je popila nešto za smirenje. Kad je Luka nešto rekao Grofici kao da je čekala da mu se obrati da bi mu rekla da protiv njega nema ništa i da mu je zahvalna na svemu - rekao je Ivan,

- Ko shvata njen humor shvata, a ko ne shvata... Moja mama je ispala gospođa prema svima - dodala je Aneli.

Sad kapiram nju: Anita shvatila da je Aneli za sve u pravu i da Luka u partnerkama budi najgore! Najavila mu pakao! (VIDEO)

- Stvari koje imaju da reše Durdžići i Ahmići ništa nisu rešili. Suda je pitao sve direktno. Mene ako pitaš ovde nema pobednika i malo je traumatično da neko bude pobednik - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poseta je bila limunada, prirodna reakcija nije postojala ni sa jedne strane. Nakon tri godine onakvog rata spolja i unutra nisam videla sukob između porodica i prirodne reakcije. Sa Matorom se slažem u mnogo stvari. Oni ne treba da rešavaju pitanje deteta. Asmin je na podeli danas pokazao da na podeli da je imao direktan uticaj porodice i da je počeo da razmišlja na drugačiji način. Suočavanje sa Haninom majkom i da ima lepe zube, a za ženu pričali da je narkomanka. Ovo je bilo samo što se do kraja nisu izljubili - pričala je Kačavenda.

Anita i Luka na korak do raskida: Bukti žestoka svađa, on joj pretio da će leteti iz kreveta! (VIDEO)

- Šta si očekivala od Asmina kad je video Groficu? - pitao je voditelj.

- Da će da joj j*be kevu. Nema tog novogodišnjeg duha i da se prvog januara menja. Mislim da su bili na ivici da se izmire. Oni su mu rekli da j*be majku, a njoj da sestra neće da dođe - nastavila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

