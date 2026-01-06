Niti me zanima, niti se družimo: Zorica nakon što je raskrinkana odmah krenula da se ograđuje od prijateljstva sa Anom Ćurčić (VIDEO)

AKTUELNO

Nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio u Beloj kući da je Marko Đedović obelodanio detalje prljuvačine Zorice Marković po Ani Ćuirčić, Uroš Stanić je isoristio priliku da ispita Zoricu.

- Što bi lagao Đedović? - pitao je Uroš.

- Laže kao pas, to ću i da kažem. Ja njoj to mogu da kažem i u lice, mi imamo takav odnos. Imale ili ne bubice rekla nisam. Dok sam ja uzela dim cigarete od Đedovića nije bio tema. Ja nisam ni skontala akd je na bini meni rekao. Ja nisam znala da se Ana i Đedović ne podnose. Niti pratim, niti me zanima, niti se družimo, poštujemo se i to je to - rekla je Zorica.

- Nije te ispoštovala. Od posete ti je napravila lakrdiju - rekao je Uroš.

- Pa dobro. Ja sam se obradovala kad je došla, pozdravila se... Šta da ja radim? Ja sam rekla da su iste jer se znaju tolike godine. Imam utisak da su iste. Mi smo se od šetice videle pet puta - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

