KAD BIH JA PROGOVORILA... Kačavenda demolirala Anu Ćurlić, iznela sav prljav veš, pa je pozvala na ponovno SUOČAVANJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala posetu Ane Ćurčić.

- Nisam bila iznenađena kad sam je videla. Govorila je o venama, Snežani, kremama... Kao da je to neka informacija koju novinari niakd nisu saznali i nisu me pitali - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača je rekao da je ona rekla da ste ista go*na vas dve. Đedović kaže da si se kelela u sinove da mu nikad ime nisi spominjala i da je namerno dovela onu ku*vetinu da se sramoti - rekao je Milan.

- Ja bih nju ugasila ovde za sedam dana. Ja nisam ništa ovde o njenom privatnom životu rekla. Osim za brata, ali to je privatna stvar zašto nisam pričala sa svojim bratom. Ništa nije rekla o tom odnosu. Koja je ideja? Hoćeš da uđeš u rijaliti? Mi imamo zajedničke prijatelje koji nisu nikad ništa prenosili, ali imamo i ljude koji je ne vole ali su tu sa razlogom. Pitala sam je zašto je lagala da je mojoj deci izjavoila saučešće. Ja nikoga nisam polivala. Ona je ovde rekla da je ona moju majku poznavala usput. Kaže da ju je Srđan obaveštavao o mojoj mami, pa zašto bi kad je ona ne poznaje. Izlupala se kao otvoren prozor. Shvatila sam odmah sve kad Zorica nije Lolić dobro zapamtila. Ana da je imala herca došla bi u sezonu sedam. Što ne priča kako je tukla Zvezdanovu majku? Koristila je termine iz rijalitija, tako da ona to sve prati. Ona je našla Zoricu kao produženu ruku. Očekivala sam širok osmeh i zlatan zub. Šta joj radi zet fudbaler kog su prodavali? Pretili su mi na dan ulaska... Je l' trebaju moj muž i Aca da se poubijaju zbog naše rijaliti priče? Ja sam decu vaspitala da se oni jave i njoj i deci. Njena deca se mojoj deci ne javljaju. Srđanova slika u medijima nije bila nigde, a ona ga je namestila kao konja. Ako je voljna da priča o privatnom životu, ja ne bih jer ne kaljam prijateljstva. Ja nisam pričala sa bratom jer ne možeš da je*avaš moje drugarice. Kad bih ja progovorila... Ona zna da bih joj je*ala mamu, pa zašto nije došla u sedmicu!? Ako ima herc nek izvoli da dođe! - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

