Kad je izašao njegov novi album... Istina o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića izlazi na površinu, Stanojlovićeva se totalno pogubila zbog ovih pitanja (VIDEO)

Prebledela kao krpa!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč ANiti Stanojlović kako bi progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem i dolasku njene drugarice Tamare.

- Tamara mi je sama rekla da ne može majica, da nije kod nje i da ne može da je naruči. Rekla mi je da je ta osoba preko i u problemima - rekla je Anita.

- Zašto je Tamara poludela što si ti odala nešto Mini? - pitao je Milan.

- Ja sam njoj odala to nešto, ali ne za Relju jer nemam šta za njega. Ona i ja smo pevale zajedno ispred ruleta - rekla je Anita.

- Da li je Relja repostovao jedino tvoje storije sa nastupa? - pitao je Milan.

- Jeste. Podelio je moje, pa posle i ostale. Nismo se nikad čuli - rekla je Anita.

- Koja je šifra za limite? - pitao je Milan.

- Kad je izašao novi Reljin album moja pesma omiljena je "Se*s mašina", a Tamarina "Limiti. Dogovorile smo se kad čujem tu pesmu da je pozdravim - rekla je Anita.

- Gde si boravila u Budvi? - pitala je Anita.

- U Moskvi. Nisam srela pevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to - rekla je Anita.

- Jesi li se napolju nekom novinaru poveravala? - pitao je Milan,

- Ne. Rekla sam samo za Gorana, kad me Đedović obavestio za Milicu i Anđela. Da sam bila sa bilo kojim oženjenim oni trebaju da vode računa, a ne ja. Da se pravdam ne pada mi na pamet. Čovek je oženjen i ima porodicu, ovo su ozbiljne teme. Ja nisam njegovo ime spomenula. Ja njega ne poznajem lično - rekla je Anita.

- Nije lud da ripostuje ako je poznaje - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić