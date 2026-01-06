Povezali sve Anitine šifre: Uroš i Janjuš udružili snage da raščivijaju navodnu aferu Stanojlovićeve i Relje Popovića, sumnja postaje sve veća (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako bi on izneo svoja saznanja o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Relji Popovića.

- Anita nije imala nešto novca kad sam ja izašao iz osmice i ona je htela da uđe ovde. Govorila je da ima neku priču gde će goreti ceo Balkan. Pokazivala mi je nastupe Relje Popovića i puštala mi je njene pesme. nije mi rekla da je bila sa njim, ali mi je bilo čudno. Povezivao sam njene šifre limiti, na bacanje lajkova... Što ja uništavam nečije brakove, pa nisam se ja je*ao sa oženjenima?! Može samo da zavarava sebe. Sama je radila i sama može svoja go*na da jede - rekao je Uroš.

- Šteta što ranije nisam upisao školu za detektiva. Bio bih osoba koja sluša i proverava da li je nešto istina. Sinoć kad je to potegnuto mogao si po gestikulaciji ljudi da vidiš da li je istina ili ne. Ono kako je Anita odreagovala, nije odreagovala kao da to ne postoji. Ona je počela da petlja kao i sad. Sad kad si je ispitivao, nije to to i nije to ta iskrenost. Sad kad sam je pitao da li je muško ili žensko ona se i tu zbunila. Došlo je da su se složile kockice koje daju veliku sumnju. Moj drug Luka ima mišljenje o ovome, nije glup momak. Anita dala si ljudima otvorena vrata da uđu slobodno i da shvate da ovde postoji nešto - rekao je Janjuš.

- Dačo, rekao si da postoji još neka devojka koja je bila sa njim - rekao je Milan.

- Rekao je za još jednu dvojku koja je bila učesnica, a ja sam rekla da je nemoguće da je takav frajer bio sa tom lopatom - rekla je Maja.

- Ja sam rekao da se jedna učesnica hvalila da je bila sa njim - rekao je Dačo.

- Ovo je isto ponašanje kao kad je bilo da je bila sa Mateom. Sad je potvrdila sve ono što smo mi nagađali. Sve one su se poveravale Urošu, a on kad uđe u sukob priča sve ono za šta su se one poveravale. Rekla je da Luka zna sve, pa kad raskinu Luka će ispričati - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić