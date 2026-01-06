Otvorili sve karte: Maja i Filip priznali sve o svom odnosu, vreloj akciji na Zlatiboru i mogućoj vezi! (VIDEO)

Evo kakvi su im planovi!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Maju Marinković i Filipa Đukića kako bi iskreno govorili o svom odnosu. Oni su nakon vrele akcije koju su imali za Novu godinu priznali i da su bili intimni i pre par godina na Zlatiboru.

- Kako si mogao Anitu onako da napadneš i da govoriš da je ona bolesnica i onako da je vređaš kad si znao da si se poverio za Maju? - pitao je Milan Milošević.

- Normalno da sam branio Maju. Ja to generalno nikad ne pričam, tad mi je izlatelo i pokušao sam da se iskupim tako. Ovo je Anita iznela u svađi sa Majom, a ne sa mnom. Normalno je da sam pokrivao Maju jer sam video da je njoj neprijatno i rekla je da demantujem i naravno ću da demantujem. Opet bih tako reagovao i napao nju jer ja nisam zaslužio da ona to tako iznese. Ja sam kriv za to, Maja je u pravu. Ja se ne vadim, trpim i to je to. Meni je Anita isto pričala neke stvari, a ja to nikad nisam izneo, a mogao sam. Ispostavilo se da nije trebalo da je zaštitim jer sam znao da ne treba da uđem u vezu. Ona je tu mene ukanalila, slala signale spolja i flertovala sa Lukom. To ne menja činjenicu da sam ja kriv - govorio je Filip.

- Rekao si da Maju gledaš drugačije od ostalih devojaka da ti energetski odgovara, ali da ne možeš da budeš sa njom - dodao je Milan Milošević.

- Meni se ne dopadaju neke stvari kod nje, a njoj neke stvari kod mene. To ne znači da je Maja loš izbor za vezu. Ovo se desilo, oboje smo krivi, a ne Uroš. Mi se nismo kontrolisali i krivo mi jer može da nam se pokvari odnos, a meni je naš odnos bio top - pričao je FIlip.

- Da li si svestan da si od Maje napravio da je ista kao sve druge utorak devojke? - upitao je voditelj.

- Niko ne može šta treba da radim jer sam ja u rijalitiju. Je l' smo mi nekog ubili? Oni tako pričaju jer je pred kamerama i žele da dobijamo poene. Ja sam rekao da mi je krivo zbog Takija, ako mi zameri ima pravo. Ja ću da poštujem šta god da Taki kaže, ima pravo i ne bežim od odgovornosti. Postoji neka povezanost između nas dvoje, nismo zaljubljeni. Njoj ne odgovaraju stvari kod mene koje ja ne znam da li mogu da promenim, mislim da mogu. Nju radi ludilo, a mene ne radi ludilo i posle "Zadruge 1" ne želim da imam takve situacije. Meni je naš odnos top, peckanje, ali mi smo stoke i nismo se kontrolisali - nastavio je Đukić.

- Desilo se, ne mogu da pobegnem od toga. Mi smo lagali za Zlatibor jer sam ja žensko i nije se desilo ovde pred kamerama. Odvratno je to što je rekao, ali morala sam da čupam sebe. Postoji privlačnosti i ne bih tek tako neke stvari dozvolila. Ne volim kad se nešto forsira, muka mi je od toga. Alkohol je samo vadilica, kako kad god se napije uvek dođe kod mene - rekla je Maja.

- Da li to smatraš greškom? - pitao je voditelj.

- Ne, tako sam u trenutku želela. Kako nisam legla sa Mikijem? Desilo se napolju, desilo se i ovde. Kad sam pukla odlučila sam da kažem sve kako jeste jer kad kažem istinu mirna sam i nemam problem. Ovo je bilo očekivano - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić