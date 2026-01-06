AKTUELNO

Zadruga

Evo šta ih je spojilo: Aneli i Asmin zasijali ponovo zajedno, s ponosom poneli ovu titulu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Čitaoci portala Pink.rs imali su priliku da glasaju u našoj anketi za učesnike Elite 9 koji su najveća zlopamtila, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući:

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.

- Ja sam očekivao prvo mesto. Ja jesam zlopamtilo i u privatnom životu. Ja ne mogu da zaspim dok se ne osvetim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- U odnosu sa Aneli je to najviše pokazao - rekao je Bebica.

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Hvala, hvala. Očekivano. Ja sam zlopamtilo prema svim mojim bivšim, pa oni nek se zapitaju da li sam bila zlopamtilo ili su bile emocije - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo mesto zauzeo Luka Vujović.

- Ja sam takav u životu, ali biram da budem donji u tim momentima, ali kad pređem gore onda kreće dominacija Luke Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

