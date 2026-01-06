AKTUELNO

Domaći

HAOS: Filip obrisao patos Majinim dostojanstvom, ona pukla i počela da urliče na njega iz petnih žila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon ovoga odsvirala kraj!

Filip Đukić kladio se sa Markom Janjuševićem Janjušem da nikad neće više biti sa Majom Marinković zbog čega se ona osetila poniženo i počela je da urla na njega na sav glas.

- Ja ne znam što te Filip ne izvede na pravi put - rekao je Janjuš.

- Meni treba neko ko ima razumevanja, pravi muškarac. Muškarac mora da bude jači karakterno - govorila je Maja.

pročitajte još

Sve gori u kući odabranih: Maja i Filip u novom okršaju, pljušte niski udarci! (VIDEO)

- Što nisi pitala čoveka da li ćete biti u vezi ako se nešto desi? - pitao je Janjuš.

- Ja neću vezu, on se meni sviđa. On nema karakter - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako nemam kad sam rekao zbog čega neću vezu? - pitao je Filip.

- On da ima karakter ne bi pričao Aniti. Ne može da bude vadilica da nije znao da ćemo da se nađemo u rijalitiju - rekla je Maja.

pročitajte još

Pogled i ja se ukočila: Maja otkrila kako je upoznala svog idealnog muškarca, sve je bila sudbina! (VIDEO)

- Ali ti si prešla preko toga i onda više ne pričaš o tome - umešala se Kačavenda.

- Ona bi da to kljuca do kraja - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti stvarno misliš da nećete više da imate odnos? - pitao je Janjuš.

- Nećemo, aj se kladimo - rekao je Đukić.

pročitajte još

Otvorili sve karte: Maja i Filip priznali sve o svom odnosu, vreloj akciji na Zlatiboru i mogućoj vezi! (VIDEO)

- Nisam ja k*rva da se kladite. Treba ja da upalim moj mood i da rešetam komentarima. Ona se kladi kao da sam ja igračka, zamisli seljačinu. Nisam ti ja za opkladu, ajde paljba tamo - govorila je Maja.

- Ovo je u dobrom kontekstu - rekao je Filip.

- Nemoj da mi se obraćaš, na šta ovo liči? - urlala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sukob eskalirao: Munjez obrisao patos Slađom kao poslednjom krpom, ona urliče iz petnih žila! (VIDEO)

Domaći

Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto: Alibaba nikad brutalnije sasuo Aneli istinu u lice, ona završila svaki kontakt! (VIDEO)

Zadruga

TI SI LAŽOV: Matora optužila Žanu da priča NEISTINU, ona zažalila što je ikad bila prijatelj sa njom, pa je otpisala za sva VREMENA! (VIDEO)

Zadruga

Ćao, manipulatoru! Gastoz otvorio dušu o emocijama prema Anđeli, ona sve pogazila i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Dotakao je dno u mojim očima: Miljana priznala da joj se Zola zgadio, evo i kada (VIDEO)

Zadruga

Kraj: Matoru pukli kompleksi i pala joj roletna, pa oduvala Draganu kao nikad! (VIDEO)