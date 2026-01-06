HAOS: Filip obrisao patos Majinim dostojanstvom, ona pukla i počela da urliče na njega iz petnih žila! (VIDEO)

Nakon ovoga odsvirala kraj!

Filip Đukić kladio se sa Markom Janjuševićem Janjušem da nikad neće više biti sa Majom Marinković zbog čega se ona osetila poniženo i počela je da urla na njega na sav glas.

- Ja ne znam što te Filip ne izvede na pravi put - rekao je Janjuš.

- Meni treba neko ko ima razumevanja, pravi muškarac. Muškarac mora da bude jači karakterno - govorila je Maja.

- Što nisi pitala čoveka da li ćete biti u vezi ako se nešto desi? - pitao je Janjuš.

- Ja neću vezu, on se meni sviđa. On nema karakter - pričala je Maja.

- Kako nemam kad sam rekao zbog čega neću vezu? - pitao je Filip.

- On da ima karakter ne bi pričao Aniti. Ne može da bude vadilica da nije znao da ćemo da se nađemo u rijalitiju - rekla je Maja.

- Ali ti si prešla preko toga i onda više ne pričaš o tome - umešala se Kačavenda.

- Ona bi da to kljuca do kraja - rekao je Filip.

- Je l' ti stvarno misliš da nećete više da imate odnos? - pitao je Janjuš.

- Nećemo, aj se kladimo - rekao je Đukić.

- Nisam ja k*rva da se kladite. Treba ja da upalim moj mood i da rešetam komentarima. Ona se kladi kao da sam ja igračka, zamisli seljačinu. Nisam ti ja za opkladu, ajde paljba tamo - govorila je Maja.

- Ovo je u dobrom kontekstu - rekao je Filip.

- Nemoj da mi se obraćaš, na šta ovo liči? - urlala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić