AU, KAKVA NOĆ! Anita se spetljala u brojnim lažima vezanim za navodnu aferu sa Reljom Popovićem, Zorica i Kačavenda se žestoko suočile, Đukić Majino dostojanstvo sravnio sa zemljom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević je na samom početku dao učesnicima priliku da prokomentarišu podelu budžeta ovonedeljnog vođe Asmina Durdžića, a potom su dali svoj sud o dešavanjima koja su obeležila nedelju za nama.

Voditelj Milan Milošević na samom početku pokrenuo je temu o posetama porodica, a prvo je razgovarao sa Aneli Ahmić o njenom suočavanju sa porodicom Asmina Durdžića.

- Htela sam sa Sudom da razgovaram i rekla sam da je on jedini normalan u toj porodici. Ja se osećam kao pobednik jer su Mustafa, Melvida i Minka lagali i njihovi izrazi lica su govorili više od reči. Šta god da sam ih pitala oni su crveneli. Oni se već duže bore za dete i da vide Noru i prebacuje se da moja porodica nije dala sa vide Noru, a oni se nisu potrudili da tog malog Samuela videla. Govorio mi je za mnogo muškaraca da je njegova sestra spavala sa njima, sve mi je on to pričao. Ona mi je pričala da je vodila malu devojčicu u bioskop, pa ju je muž nahvatao. totalna boleština i porodica koja želi da okalja malu curicu - govorila je Aneli.

- Moja porodica je jako normalna porodica. Ona je pljuvala moju sestru i Valentinu javnu, bilo je ukupno tri prijave i to mogu da dokažem za pola sata. Ja sam rešio te stvari sa advokatom i prijave su poništene - rekao je Asmin.

- Nora i ja smo spavale u sobi kad je došla socijalna, ti si izneo Noru i pokazao Noru i rekao si da su rekle da je Nora preslatka, a ti si rekao da one nisu htele da je vide Noru kad su videle naš stan. Pregledali su nam stan, stan je bio jako lep. Ništa nije ostavljalo traga da oni sumnjaju da mi zlostavljamo dete, a njegova sestra je to napravila iz pakosti jer je zavtšila u policiji sa njim, jer su platili kazne - govorila je Ahmićeva.

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoku su se posvađali tokom emisije "Pretres nedelje".

- Ostavi me - rekao je Luka.

- Nemoj prema meni tako da se ponašaš. Je l' tebe ovo zanima? Zanima te - govorila je ona.

- Ja se ne izvinjavam za stvari za koje nisam kriv - dodao je Vujović.

- Šta nisi kriv? Ti si meni prvi rekao: "Nemoj da letiš iz kreveta" - pričala je Anita.

- Ja sam rekao ako mi još jednom kažeš da sam budala da ću da izađem iz kreveta, a ne da ti letiš iz kreveta. Postala si lažov - pričao je Luka.

Anita Stanojlović tokom rasprave sa Lukom Vujovićem shvatila je da je Aneli Ahmić za sve bila u pravu i da on budi najgore u svojim partnerkama.

- Ti ideš i tražiš potvrde od drugih ljudi. Tebi su kao bez pitanja rekli? Ti si mi rekao da ću da letim iz kreveta. Ovo ti nije prvi put da mi tako kažeš - govorila je Anita.

- Okej, loš sam - dodao je Luka.

- Pa promeni to. Ja sad kapiram nju što je imala reakcije jer ti tražiš ove reakcije i voliš ovo. Zato je ona lomila. Nemoj da ti pokažem kakva sam ja - pričala je Anita.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao navodnu aferu Aneli Ahmić i Žike.

- Meni je najveći problem jer je on rekao da je Žika menadžer od Slađe. Njen brat mi je rekao da ne poznaje tog Žiku. Ona je rekla posle da je on bio sa Sabinom u kombinaciji. Žika mi je ispričao skroz drugu priču. Kad je Sabina došla kod nas i ona mi je dala broj telefona - rekao ej Asmin.

- To nije ta Sabina! Ova cura ima decu i živi u Švajcarskoj - rekla je Aneli.

- Ja sumnjam! - rekao je Asmin.

- Rekao si da je Sita prostitutka i da je zarazila šest momka triperom - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala haos koji se desio između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, kao i posete njihovih porodica.

- Posle Lukine porodice mi je jasno da su se porodice udružila kao i bivši momci. Jasna je situacija i da se napolju vodi ozbiljan rat dok oni ovde mire. Porodice su rekle toliko ozbiljne stvari. Sudo je rekao da je ona pričala da je ubio svog brata, a ona da stoji iza toga. Koga boli k*rac za Ziku? Kao što kaže Suda neka rade DNK. Ako mene lično pitaš oni kao da prolongiraju da nastave rijaliti priču, a ne da to reše. Mislim da Aneli odluku koju je donela za Noru je donela samo jer je videla koliko je ružno bilo kad je Milica rekla da Terza ne može da dođe. Mislim da svi priželjkuju glas porodice, pa mi nije shvatiljivo da Aneli kaže da je i njena sestra pravila greške. Ja sam rekla prošle godine da sam se čula sa Sitom, Luka je potvrdio da je sve istina, a Aneli zanima samo šta Sita misli vezano za rijaliti - komentarisala je Matora.

- Groficu sam pratio i ona je bila jako loše, kao da je popila nešto za smirenje. Kad je Luka nešto rekao Grofici kao da je čekala da mu se obrati da bi mu rekla da protiv njega nema ništa i da mu je zahvalna na svemu - rekao je Ivan.

- Ko shvata njen humor shvata, a ko ne shvata... Moja mama je ispala gospođa prema svima - dodala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao ulazak Durdžića tokom novogodišnje posete.

- Za mene je najveći utisak njegov brat i on je jedina normalna osoba ovde. On zna šta bi bilo najbolje za njegovog brata i njegovu porodicu. Oduševio me. Ovo je blamna situacija i ovo se ne viđa često. Jedino njihovo rešenje je da idu na sud i da se ne blamiraju! Tvog brata je iskreno blam i sramota. Došao je da ispoštuje, a najradije bi mu rekao da je katastrofa. Čovek žuivi miran život sa ženom - rekao je Janjuš.

- Nora će da živi kod mene u Lincu i tamo će da ide u školu, pa ćeš da vidiš. Ja ću svoje starateljstvo privremeno da dam ocu ili bratu, a sud će da odredi koliko puta ćeš da je viđaš. Što ne kaže da te prijavljuju svuda? Ti si gospođo završila! Meni je Stanija najveći problem bila zbog deteta - rekao je Asmin.

Nakon što je voditelj Milan Milošević napustio Belu kuću zbog reklama, Aleksandra Jakšić se osamila u pušionicu.

Ilija Pečenica je prvi shvatio da joj je danas rođenda, te je odmah poleteo u njen zagrljaj kako bi joj čestitao.

Nakon njega ustali su i drugi cimeri kako bi se pridružili čestitkama.

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića u koji se umešala i Miljana Kulić.

- Pričao sam za Situ najgore stvari, Aneli mi je raširila noge na suvo i sve potvrdila i zato je Sita ljuta. Ja sam o Grofici izneo sve najgore, obratio sam joj se sa "Stara veštice", a ona nije smela da me pogleda u oči. Grofica je potvrdila da sam za sve bio u pravu - govorio je Asmin.

- To samo u tvojoj glavi. Grofica nikad nije šmrkala, ne pije ni alkohol nego samo nekad čašu vina uz večeru. Sa tobom neću da ulazim u sukob jer si beskućnik i budaletina - dodala je Aneli.

- Kako se Sita nije odselila kad je se njen sin javno odrekao i rekao da je najveće zlo? Oni imaju dete i to opravdavam jer vidim sa njene strane da ona i dalje ima emocije prema Asminu, ali meni nije jasno kaok se Sita nije odselila kad je rečeno da je majka koje je najveće zlo - pričala je Miljana.

Nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio u Beloj kući da je Marko Đedović obelodanio detalje prljuvačine Zorice Marković po Ani Ćurčić, Uroš Stanić je isoristio priliku da ispita Zoricu.

- Što bi lagao Đedović? - pitao je Uroš.

- Laže kao pas, to ću i da kažem. Ja njoj to mogu da kažem i u lice, mi imamo takav odnos. Imale ili ne bubice rekla nisam. Dok sam ja uzela dim cigarete od Đedovića nije bio tema. Ja nisam ni skontala akd je na bini meni rekao. Ja nisam znala da se Ana i Đedović ne podnose. Niti pratim, niti me zanima, niti se družimo, poštujemo se i to je to - rekla je Zorica.

- Nije te ispoštovala. Od posete ti je napravila lakrdiju - rekao je Uroš.

- Pa dobro. Ja sam se obradovala kad je došla, pozdravila se... Šta da ja radim? Ja sam rekla da su iste jer se znaju tolike godine. Imam utisak da su iste. Mi smo se od šetice videle pet puta - rekla je Zorica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala posetu Ane Ćurčić.

- Nisam bila iznenađena kad sam je videla. Govorila je o venama, Snežani, kremama... Kao da je to neka informacija koju novinari niakd nisu saznali i nisu me pitali - rekla je Milena.

- Dača je rekao da je ona rekla da ste ista go*na vas dve. Đedović kaže da si se kelela u sinove da mu nikad ime nisi spominjala i da je namerno dovela onu ku*vetinu da se sramoti - rekao je Milan.

- Ja bih nju ugasila ovde za sedam dana. Ja nisam ništa ovde o njenom privatnom životu rekla. Osim za brata, ali to je privatna stvar zašto nisam pričala sa svojim bratom. Ništa nije rekla o tom odnosu. Koja je ideja? Hoćeš da uđeš u rijaliti? Mi imamo zajedničke prijatelje koji nisu nikad ništa prenosili, ali imamo i ljude koji je ne vole ali su tu sa razlogom. Pitala sam je zašto je lagala da je mojoj deci izjavoila saučešće. Ja nikoga nisam polivala. Ona je ovde rekla da je ona moju majku poznavala usput. Kaže da ju je Srđan obaveštavao o mojoj mami, pa zašto bi kad je ona ne poznaje. Izlupala se kao otvoren prozor. Shvatila sam odmah sve kad Zorica nije Lolić dobro zapamtila. Ana da je imala herca došla bi u sezonu sedam. Što ne priča kako je tukla Zvezdanovu majku? Koristila je termine iz rijalitija, tako da ona to sve prati. Ona je našla Zoricu kao produženu ruku. Očekivala sam širok osmeh i zlatan zub. Šta joj radi zet fudbaler kog su prodavali? Pretili su mi na dan ulaska... Je l' trebaju moj muž i Aca da se poubijaju zbog naše rijaliti priče? Ja sam decu vaspitala da se oni jave i njoj i deci. Njena deca se mojoj deci ne javljaju. Srđanova slika u medijima nije bila nigde, a ona ga je namestila kao konja. Ako je voljna da priča o privatnom životu, ja ne bih jer ne kaljam prijateljstva. Ja nisam pričala sa bratom jer ne možeš da je*avaš moje drugarice. Kad bih ja progovorila... Ona zna da bih joj je*ala mamu, pa zašto nije došla u sedmicu!? Ako ima herc nek izvoli da dođe! - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o poseti Ane Ćurčić, a nakon što je Milena Kačavenda rekla sve što je imala o tome, reč je dobila i Zorica Marković.

- Ne pada mi na pamet, a neće me ni taj Đedović kojeg sam poštovala i kom se nikad nisam zaklela u decu, niko nije vredan njemu, a pogotovo za Anu Ćurčić. Đedoviću, lažeš kao pas. Ja čak ni ne znam da on ne podnosi Anu. Ja sam uz Anu bila iskreno, a nakon toga su priče bile pare, kreme i lažni verenici. Ja sam otišla da radim svoj posao, imala nastupe i držali restorane. Jedina priča je bila da smo Aca Bulić i ja trebali da otvorimo restoran. On je mene pitao da to držim ili da radimo zajedno, videli smo se par puta nakon toga, a meni je taj objekat bio ogroman. Ja nisam ušla da štitim interes Ane Ćurčić - govorila je Zorica.

- Kako te nije sramota da potvrđuješ Anine priče i govoriš da Srđan Kačavenda piše loše za Anu, a njen sin je ovde sve to demantovao? Vi se bavite bolesnim radnjama - dodao je Dača.

- Dete, porasti, menjaš priču. Ja sam rekla o Mileni da mislim da najgore, a ne zbog Ane - rekla je Zorica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem i dolasku njene drugarice Tamare.

- Koja je šifra za limite? - pitao je Milan.

- Kad je izašao novi Reljin album moja pesma omiljena je "Se*s mašina", a Tamarina "Limiti. Dogovorile smo se kad čujem tu pesmu da je pozdravim - rekla je Anita.

- Gde si boravila u Budvi? - pitala je Anita.

- U Moskvi. Nisam srela pevače, osim Tamarinog prijatelja. Napolju ne može da se zna ništa, ne može ništa da izađe kad se ništa od ovoga nije desilo. Apsolutno sam sigurna da ništa ne može da izađe napolju. Ja generalno ne znam da ćutim, pa je Tamara mislila možda na to - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi komentarisao njenu navodnu aferu sa oženjim muškarcem, za kojeg su pojedini takmičari posumnjali da je reper Relja Popović, ali je ona to demantovala.

- Neću da pričam o tome jer sam ja rekao da sam povezao, ali nikad neću da kažem na koga konkretno ja mislim jer mogu da pričam samo o njenim navođenjima da neko nešto pomisli. Ona kad je ušla rekla je da je Seks mašina pesma Filipa i nje, a Filip tu pesmu nikad nije čuo - govorio je Anđelo.

- Nikad to nisam rekla, Filip nema veze sa tom pesmom. Mene su napadali da pevam tu pesmu zbog tebe i Boginja me je napadala da je to njihova pesma - dodala je Anita.

- Ja ne pričam o Relji, njen prijatelj Uroš ga je pomenuo i neka se oni vade iz toga. One stvari koje si ovde radila su dovele do toga da svako može da sumnja da je to on, a Uroš je tvoj prijatelj čija reč ima težinu. Tebi ovo imponuje, boli tebe k*rac. Ona je Tamari slala šifrovane poruke da pusti pesmu i da baci lajk i to je bilo samo na te pesme, "Sex mašina", "Šta su limiti" i "Bolje sam". U kombinaciji sa Filipom neću ni da pričam da je patila za mnom jer je to predstava da zarađuje pare na TikTok-u, znači u kombinaciji je slala signale gde je Filip bio najdivniji na svetu, a to je radila i dok je bila sa Lukom - pričao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću kako bi on izneo svoja saznanja o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Relji Popovića.

- Anita nije imala nešto novca kad sam ja izašao iz osmice i ona je htela da uđe ovde. Govorila je da ima neku priču gde će goreti ceo Balkan. Pokazivala mi je nastupe Relje Popovića i puštala mi je njene pesme. nije mi rekla da je bila sa njim, ali mi je bilo čudno. Povezivao sam njene šifre limiti, na bacanje lajkova... Što ja uništavam nečije brakove, pa nisam se ja je*ao sa oženjenima?! Može samo da zavarava sebe. Sama je radila i sama može svoja go*na da jede - rekao je Uroš.

- Šteta što ranije nisam upisao školu za detektiva. Bio bih osoba koja sluša i proverava da li je nešto istina. Sinoć kad je to potegnuto mogao si po gestikulaciji ljudi da vidiš da li je istina ili ne. Ono kako je Anita odreagovala, nije odreagovala kao da to ne postoji. Ona je počela da petlja kao i sad. Sad kad si je ispitivao, nije to to i nije to ta iskrenost. Sad kad sam je pitao da li je muško ili žensko ona se i tu zbunila. Došlo je da su se složile kockice koje daju veliku sumnju. Moj drug Luka ima mišljenje o ovome, nije glup momak. Anita dala si ljudima otvorena vrata da uđu slobodno i da shvate da ovde postoji nešto - rekao je Janjuš.

- Dačo, rekao si da postoji još neka devojka koja je bila sa njim - rekao je Milan.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari su komentarisali navode da je Anita Stanojlović imala aferu sa reperom Reljom Popovićem, koje je ona demantovala, ali učesnicima nije bila uverljiva.

- Ona meni govori da nju ne zanimaju priče i da ne želi moj bivši odnos, rekla mi je da je nju kuća napadala, da se opekla i da ne želi sad to. Nije mi jasno da pominje pesme, verujem da se radi o Relji, ali mislim da nije bila sa njim. Ona meni nije rekla za majicu, nego tek kad je ovde spomenuto. Ja sam ubeđen da ona ništa nije imala sa tim čovekom jer ona njega ne bi pozdravljala i govorila da se lajkuje. Ja mislim da je ona to govorila za Relju - govorio je Luka.

- Bolje onda da misliš da nije bila sa njim jer ako nije, a to radi, koja je poenta? - pitao je Ivan.

- Kakve to veze ima sa tim da li je bio? Neko da ima muža i decu sigurno neće ovde da potencira. Ne znam da li je ona svesno htela da se ovo pokrene. Da li vi mislite da je ovo sve preko noći? Pa ne bi svi moji nju podržali. Ja znam otkako je sa mnom da to nije spominjala - pričao je Luka.

- Možda te podržavaju samo da ne bi bio sa Aneli - rekao je Marinković.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Maju Marinković i Filipa Đukića kako bi iskreno govorili o svom odnosu. Oni su nakon vrele akcije koju su imali za Novu godinu priznali i da su bili intimni i pre par godina na Zlatiboru.

- Kako si mogao Anitu onako da napadneš i da govoriš da je ona bolesnica i onako da je vređaš kad si znao da si se poverio za Maju? - pitao je Milan Milošević.

- Normalno da sam branio Maju. Ja to generalno nikad ne pričam, tad mi je izlatelo i pokušao sam da se iskupim tako. Ovo je Anita iznela u svađi sa Majom, a ne sa mnom. Normalno je da sam pokrivao Maju jer sam video da je njoj neprijatno i rekla je da demantujem i naravno ću da demantujem. Opet bih tako reagovao i napao nju jer ja nisam zaslužio da ona to tako iznese. Ja sam kriv za to, Maja je u pravu. Ja se ne vadim, trpim i to je to. Meni je Anita isto pričala neke stvari, a ja to nikad nisam izneo, a mogao sam. Ispostavilo se da nije trebalo da je zaštitim jer sam znao da ne treba da uđem u vezu. Ona je tu mene ukanalila, slala signale spolja i flertovala sa Lukom. To ne menja činjenicu da sam ja kriv - govorio je Filip.

- Rekao si da Maju gledaš drugačije od ostalih devojaka da ti energetski odgovara, ali da ne možeš da budeš sa njom - dodao je Milan Milošević.

- Meni se ne dopadaju neke stvari kod nje, a njoj neke stvari kod mene. To ne znači da je Maja loš izbor za vezu. Ovo se desilo, oboje smo krivi, a ne Uroš. Mi se nismo kontrolisali i krivo mi jer može da nam se pokvari odnos, a meni je naš odnos bio top - pričao je FIlip.

- Desilo se, ne mogu da pobegnem od toga. Mi smo lagali za Zlatibor jer sam ja žensko i nije se desilo ovde pred kamerama. Odvratno je to što je rekao, ali morala sam da čupam sebe. Postoji privlačnosti i ne bih tek tako neke stvari dozvolila. Ne volim kad se nešto forsira, muka mi je od toga. Alkohol je samo vadilica, kako kad god se napije uvek dođe kod mene - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santnani kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Janjuš je rekao: "Filip je moj drug, niko ne pita kako je meni", pa sam povezao da je malo ljubomoran. Ja sam to znao odavno samo nisam pričao - rekao je Bora.

- Mi smo demantovali, a ti si njima išao da pričaš - rekao je Filip.

- Indirektno si mi rekao, kao kako svi znaju za Zlatibor - rekla je Vanja.

- Ja nikad nisam rekao da je to istina nego da sam čuo - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Vanju Živić kako bi otkrila kako je došlo do sukoba sa Žanom Omnijom na "Elitoviziji".

- Kako Žana to može da zna? Odakle njoj ta ideja? Njegova devojka Žanu ne može da smisli organiski i nikad nisu imali bliski kontakt. Ja nisam ni čula šta je ona rekla, meni je Milena rekla da je jedino zajedničko što imamo njen bivši muž - govorila je Vanja.

- Što si mislila kad si rekla da ona priča o sebi šta je radila? - pitao je Milan.

- Ja sam rekla da možda priča iz svogt iskustva šta je radila sa prijateljima. Sad i ja aludiram, a ako dođe do situacije mogu da tvrdim. Ovo što ona priča traje godinama, bilo je i u sedmici. Kad sam ulazila ovde mi smo se normalno čule i ne znam šta je moglo da se desi u međuvremenu. Meni je bilo nebulozno kad sam izašla i kad sam videla da se žena nije javila. Ovo se nebuloze i to nema veze sa mozgom. Ona je rekla da mene ne smatra prijateljicom. Mi smo i pre tri godine rekli da ona lupa glopsti, sedeli smo na kafi i priča je prošla kao da ništa nije bilo - nastavila je Vanja.

Anita Stanojlović nakon haosa u emisiji "Pretres nedelje" slomila se pred kamerama. Nakon što je završena njena tema, emocije su je preplavile i rasplakala se.

Nju je dotukla rasprava sa Lukom Vujovićem, zbog čega je obegla u garderober da plače, ali je brzo nakon toga obrisala suze i nastavila da se ponaša kao da se ništa nije desilo.

Čitaoci portala Pink.rs imali su priliku da glasaju u našoj anketi za učesnike Elite 9 koji su najveća zlopamtila, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate ankete u Beloj kući:

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.

- Ja sam očekivao prvo mesto. Ja jesam zlopamtilo i u privatnom životu. Ja ne mogu da zaspim dok se ne osvetim - rekao je Asmin.

- U odnosu sa Aneli je to najviše pokazao - rekao je Bebica.

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Hvala, hvala. Očekivano. Ja sam zlopamtilo prema svim mojim bivšim, pa oni nek se zapitaju da li sam bila zlopamtilo ili su bile emocije - rekla je Aneli.

Prvo mesto zauzeo Luka Vujović.

Filip Đukić kladio se sa Markom Janjuševićem Janjušem da nikad neće više biti sa Majom Marinković zbog čega se ona osetila poniženo i počela je da urla na njega na sav glas.

- Ja ne znam što te Filip ne izvede na pravi put - rekao je Janjuš.

- Meni treba neko ko ima razumevanja, pravi muškarac. Muškarac mora da bude jači karakterno - govorila je Maja.

- Što nisi pitala čoveka da li ćete biti u vezi ako se nešto desi? - pitao je Janjuš.

- Ja neću vezu, on se meni sviđa. On nema karakter - pričala je Maja.

- Kako nemam kad sam rekao zbog čega neću vezu? - pitao je Filip.

Autor: S.Z.