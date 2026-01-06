UHVAĆENA U JOŠ JEDNOJ LAŽI! Anita Stanojlović RASKRINKANA, isplivao još jedan dokaz o tome da je pratila svaki korak Relje Popovića! CRNO NA BELO! (FOTO)

Šok!

Danima unazad, jedna od gorućih tema u Beloj kući je navodna afera aktuelne učenice ''Elite 9'' Anite Stanojlović i repera Relje Popovića.

Naime, tokom održane Elitovizije, Milica Veličković, koja je bila deo stručnog žirija, iznela je tvrdnju da je Stanojlovićeva letos imala aferu sa oženjenim pavačem, što je podiglo veliku prašinu, a među učesnicima su krenula nagađanja o kome je reč.

Klupko se odmotalo u subotu na ''Igri istine'', kad su učesnici rešili da svojim pitanjima ''ogole'' Anitu, a po mišljenju mnogih, njeno negiranje da je sa Popovićem imala kratku aferu, poprilično je bilo neuverljivo.

Učesnici su s nestrpljenjem čekali potom ''Pretres nedelje'', kako bi se tema dodatno raščivijala, te je tako Anita kao svoju odbranu istakla da sa Popovićem nije imala nikakvu interakciju, kao i da mu nikada nije posećivala zvanični Instagram profil i lajkovala mu slike.

Međutim, portal Pink.rs došao je u posed nečega, što pokazuje da je istina ipak drugačija.

Šuškanja koja su sve glasnija da se Anita videla sa Reljom letos, kada je on nastupio u Budvi, a ono što je simptomatično je da je lajkovala sliku, nekoliko dana nakon što je on tamo održao nastup.

Međutim, na dan njenog ulaska u Elitu, Anita je okačila stori, koji je pratila Reljina pesma ''Se*s mašina'', koju ona izdvaja kao omiljenu,

Da li je verovanje da ''gde ima, dima, ima i vatre'' upravo pokazatelj da su njih dvoje bili bliski, ili je u pitanju puka slučajnost, procenite sami.

Autor: S.Z.