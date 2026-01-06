AKTUELNO

Domaći

UHVAĆENA U JOŠ JEDNOJ LAŽI! Anita Stanojlović RASKRINKANA, isplivao još jedan dokaz o tome da je pratila svaki korak Relje Popovića! CRNO NA BELO! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Printscreen/Instagram ||

Šok!

Danima unazad, jedna od gorućih tema u Beloj kući je navodna afera aktuelne učenice ''Elite 9'' Anite Stanojlović i repera Relje Popovića.

Naime, tokom održane Elitovizije, Milica Veličković, koja je bila deo stručnog žirija, iznela je tvrdnju da je Stanojlovićeva letos imala aferu sa oženjenim pavačem, što je podiglo veliku prašinu, a među učesnicima su krenula nagađanja o kome je reč.

Foto: Pink.rs

Klupko se odmotalo u subotu na ''Igri istine'', kad su učesnici rešili da svojim pitanjima ''ogole'' Anitu, a po mišljenju mnogih, njeno negiranje da je sa Popovićem imala kratku aferu, poprilično je bilo neuverljivo.

Učesnici su s nestrpljenjem čekali potom ''Pretres nedelje'', kako bi se tema dodatno raščivijala, te je tako Anita kao svoju odbranu istakla da sa Popovićem nije imala nikakvu interakciju, kao i da mu nikada nije posećivala zvanični Instagram profil i lajkovala mu slike.

Međutim, portal Pink.rs došao je u posed nečega, što pokazuje da je istina ipak drugačija.

Foto: Pink.rs

Šuškanja koja su sve glasnija da se Anita videla sa Reljom letos, kada je on nastupio u Budvi, a ono što je simptomatično je da je lajkovala sliku, nekoliko dana nakon što je on tamo održao nastup.

Foto: Pink.rs

Međutim, na dan njenog ulaska u Elitu, Anita je okačila stori, koji je pratila Reljina pesma ''Se*s mašina'', koju ona izdvaja kao omiljenu,

Da li je verovanje da ''gde ima, dima, ima i vatre'' upravo pokazatelj da su njih dvoje bili bliski, ili je u pitanju puka slučajnost, procenite sami.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Raskrinkana Aneli Ahmić: Ovo su dokazi crno na belo, uhvaćena u ozbiljnim lažima! (FOTO+VIDEO)

Zadruga

DOKAZ CRNO NA BELO! Isplivala fotografila koja pokazuje da Sofi prati svaki Gastozov KORAK! Ovo je znak da je Mateja definitivno PRECRTAN?! (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Nakon što je Sofija negirala da je provocirala Milicu Veličković, isplivao dokaz koji sve otkriva! U sve umešan njen bivši cimer!

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Sanja Grujić uhvaćena u laži, evo šta je slala Eni na Instagramu, procurila njihova prepiska (FOTO)

Domaći

Pokazivala si mi snimke sa nastupa Relje Popovića... AFERA MEDUZA TRESE SVE! Anita progovorila o navodnoj aferi sa oženjenim pevačem (VIDEO)

Domaći

Crno na belo: Ovo je dokaz da je Sneža pričala istinu - Bahrija njenoj mami zapretila obaranjem bakinog testamenta (FOTO)