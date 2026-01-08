HOĆE DA SE NAJEDE I NAPIJE O MOM TROŠKU: Milica Veličković se HITNO oglasila nakon što je Terza istakao da će doći na krštenje njihove ćerke! Njen sud o tome je jasniji nego nikad!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Nakon što je Borislav Terzić Terza istakao da će bez obzira na sve doći na kreštenje svoje ćerkice Barbare, kao i da će nakon toga prisustvovati daljem slavlju, za portal Pink.rs hitno se oglasila njegova bivša partnerka Milica Veličković, koja je dala svoj sud o tome.

Milica je bez okolišanja istkla da bi to pokazalo kakav je zapravo otac, te i da bi to pokazalo da ''nema obraza'', jer do sada nije pokazao dovoljnu brigu, kada je reč o njegovoj naslednici.

- Ne mogu nikom da zabranim ulaz u crkvu, svako ko misli da treba da se pojavi tu neka dođe, ko ima obraza. Proslava je privatna stvar, al' jasno mi je da je poenta da tata godine hoĆe da dođe da se napije i najede o mom trošku. To je cela njegova poenta lažne drame. Pozdrav svim čitaocima portala i srećni praznici - istakla je Milica.

Autor: S.Z.