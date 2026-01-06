NAPETO: Učesnice Elite mahom izbagavaju da se late varjače i kutlače, Matora i Kačavenda osule žestok rafal po njima! (VIDEO)

Šok!

Gordana Džehverović dala je sve od sebe da zavede red među učesnicima, kako bi raspodelila nedeljna zaduženja oko čišćenja Bele kuće i spremanja ručka, ali je došlo do manjih problema.

- Ajde da organizujemo ko će da kuva i sprema. Domaćice, javite se. Treba da se napravi organizacija - kazala je Džehva.

- Ja neću da pravim, jer ne mogu. Ima još žena ovde - rekla je Matora.

- Takođe. Našminkane su ovde od jutra do mraka, ne znaju ništa da skuvaju, sramota - dodala je Milena.

- Što je većina devojaka ovde kao putava plovka? Što se niko ne javi? - upitala je Džehva.

- Ja neću, ne želim. Uvek ja, ne bih da se prihvatim toga. Neka Zorica kuva - kazala je Matora.

Autor: S.Z.