Sutra samo na TV PINK: Ana Radulović ulazi u Elitu, takmičarima se sprema VELIKO IZNANĐENJE

Foto: Pink.rs

Ovo čekaju danima!

Kao i svake godine, tako se i ove aktuelne sezomne "Elite 9", u Beloj kući proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Božić, a za atmosferu na Božićnjem ručku biće zadužena pevačica Rada Manojlović, a sada je došao trenutak da se učesnici suoče sa sudom svojih najmilijih - porodice i prijatelja!

Foto: Pink.rs

Voditeljka Ana Radulović, sutra će ući u Elitu i biće zadužena za čitanje čestitki koje su porodice poslale takmičarima Elite, kao i uručivanje poklona, a vi ne propustite ni trenutak, već PRAVAC NA PINK, sutra, 7.januara od 13,30h.

Autor: N.B.

