SVI ODMAH NA PINK! Ana Radulović stigla u Elitu, učesnici na nogama!

Ovo čekaju danima!

Kao i svake godine, tako se i ove aktuelne sezomne "Elite 9", u Beloj kući proslavlja najradosniji hrišćanski praznik Božić, a za atmosferu na Božićnjem ručku biće zadužena pevačica Rada Manojlović, a sada je došao trenutak da se učesnici suoče sa sudom svojih najmilijih - porodice i prijatelja!

Voditeljka Ana Radulović, upravo je ušla Elitu i biće zadužena za čitanje čestitki koje su porodice poslale takmičarima Elite, kao i uručivanje poklona, a vi ne propustite ni trenutak, već PRAVAC NA PINK.

Autor: N.B.