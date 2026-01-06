Anđela Đuričić proslavila Badnji dan! Stigla u Đenoviće, a na trpezi nema čega nema (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Kako danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Badnji dan, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", Anđela Đuričić uputila se u svoje rodne Đenoviće, gde je ovaj praznik obeležila s porodicom.

Anđela je, naime, objavila video snimak na kom se vidi kako nazdravlja sa ocem Velišom Đuričićem, koji ima osmeh na licu, te je sasvim jasno da im je svima drago što je Anđela s njima zajedno za vreme praznika, dok prošle godine to nije bio slučaj, s obzirom na to da se nalazila u rijalitiju.

Nakon toga, ona je objavila nekoliko kratkih snimaka i fotografija trpeze za Badnji dan, a mnogi pratioci su pored čestitki koje su se samo nizale, konstatovali da na stolu nema čega nema, te i da je njena majka prava domaćica.

Podsetimo, Anđela je neretko tokom rijalitija isticala koliko je njena porodica tradicionalna, a pre svega privržena praznicima i poštovanju običaja, što je sada i te kako jasnije.

