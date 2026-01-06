AKTUELNO

Ena proslavila Badnji dan sa Zlatom i Pejom! Osvanula slika iz pevačicinog doma, tu je i njen sin Matija (FOTO)

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika, te su tako Ena i Peja proslavili ovaj praznik u krugu najmilijih!

Opšte je poznato da je odnos Zlate Petrović, naše slavne pevačice i njene snajke Ene Čolić, po izlasku iz rijalitija bio u zategnut, te su ga tako i izgladile, s obzirom na to da su upoznale jedna drugu, a ponajviše Zlata Enu, pa joj je oprostila sve uvrede na njen račun koje je Čolićeva izrekla u rijalitiju.

Naime, sada su ona i Peja, Zlatin sin, rešili da Badnje veče provedu u krugu najmilijih, u krugu Pejine porodice, te je tako prvo na njenom instagramu osvanula slika sa svekrvom Zlatom, što je mnoge obradovalo.

Foto: Instagram.com

Nakon toga, Ena je objavila i njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su svi, pa čak i Enin sin Matija, koji nije skidao osmeh s lica.

Foto: Instagram.com

"Snajka mi je super"

Nedavno, pred snimanje novogodišnje emisije "Magazin In", Zlata je za Pink.rs progovorila o Eni, ali i o njenoj vezi sa Pejom.

- Snajka mi je super, ispratila sam nji i sina, otišli su u Španiju, juče. Moja snajka je dobra, i ja sam dobra svekrva, isto tako sam bila dobra i sa Mikijevom bivšom suprugom, ona je moja snajka takođe - rekla je Zlata pa je otkrila da li je upoznala Enino dete:

Jesam, to je divno dete. Kod nas se istorija ponavlja, Peju sam upoznala a imala sa sina, moja majka me je odvela kod očuha, važno je da budemo dobri ljudi.

Autor: Nikola Žugić

