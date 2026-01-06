AKTUELNO

Luna Đogani zasukla rukave: Počela da pravi božićnu česnicu, ali ima i pomoć - Emotivna scena (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Kako danas Srpska pravoslavna crkva i svi njeni vernici proslavljaju Badnje veče, tim povodom se na instagramu oglasila i Luna Đogani, pobednica Zadruge, otkrivši kako ovo veče protiče u njenom domu

Kako je otkrila na svom instagramu, kod Lune Đogani već uveliko teku pripreme za sutrašnji, najveći hrišćanski praznik - Božić! Naime, pripreme su uveliko u toku, te je tako pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga" zasukla rukave i počela je da mesni česnicu, no, međutim, to ne radi sama.

Foto: Pink.rs

Pomoć joj u tome pružaju i njene naslednice, ćerke Mia i Lana, a u opis ove fotografije, koja je raznežila mnoge pratioce, Luna je napisala:

- Prvi put pravim božićnu česnicu sa ćerkama! Bože hvala ti.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

