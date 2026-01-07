BACALI SMO ORAH, A ONDA UNOSILI BADNJAK: Ana Radulović se prisetila obeležavanja Božinja tokom odrastanja, pa otkrila da je na sina prenela sve važne običaje!

Veoma se raduje ovom hrišćanskom prazniku!

Voditeljka ''Elite'', Ana Radulović bila je gošća u božinjem izdanju emisije ''Pitam za druga''.

Ona je tom prilikom otkrila kako praznuje najradosniji hrišćanski praznik u svom domu, ali se i prisetila detinjstva i lepih trenutaka koji su joj ostali u sećanju.

Kada se prisetiš detinjstva, čega se najradije setiš kada su u pitanju Badnji dan i Božić?

- Imali smo pijukanje, išli smo oko stola tri puta, bacali smo orah, a onda unosili badnjak. To se u mom domu poštuje i dan danas. Moje detinjstvo je bilo takvo da je moj brat unostio badnja, a posle smo ga mi gađali kukuruzom.

Šta tvoj sin Kosta sada posebno voli?

- Dolazi nam položajnik, rano ujutru. Kosta ide kod mojih roditelja. Oni najviše uživaju. Za mene je Božić najradosniji hrišćanski praznik.

Da li često ponađeš novčić u česnici?

- Našla sam svega tri puta novčić. Svaki put mi je godina bila posebna, kada sam pronašla novčić. Iskreno se nadam da ću ove godine prinaći novčić u česnici.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.