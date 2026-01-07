AKTUELNO

Domaći

BACALI SMO ORAH, A ONDA UNOSILI BADNJAK: Ana Radulović se prisetila obeležavanja Božinja tokom odrastanja, pa otkrila da je na sina prenela sve važne običaje!

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen/Pink.rs/N. Brajović ||

Veoma se raduje ovom hrišćanskom prazniku!

Voditeljka ''Elite'', Ana Radulović bila je gošća u božinjem izdanju emisije ''Pitam za druga''.

Ona je tom prilikom otkrila kako praznuje najradosniji hrišćanski praznik u svom domu, ali se i prisetila detinjstva i lepih trenutaka koji su joj ostali u sećanju.

Foto: RED TV Printscreen

Kada se prisetiš detinjstva, čega se najradije setiš kada su u pitanju Badnji dan i Božić?

- Imali smo pijukanje, išli smo oko stola tri puta, bacali smo orah, a onda unosili badnjak. To se u mom domu poštuje i dan danas. Moje detinjstvo je bilo takvo da je moj brat unostio badnja, a posle smo ga mi gađali kukuruzom.

Foto: RED TV Printscreen

Šta tvoj sin Kosta sada posebno voli?

- Dolazi nam položajnik, rano ujutru. Kosta ide kod mojih roditelja. Oni najviše uživaju. Za mene je Božić najradosniji hrišćanski praznik.

Da li često ponađeš novčić u česnici?

- Našla sam svega tri puta novčić. Svaki put mi je godina bila posebna, kada sam pronašla novčić. Iskreno se nadam da ću ove godine prinaći novčić u česnici.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: S.Z.

