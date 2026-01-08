DALA SVOJ SUD: Ana Radulović bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Tedore i Bebice! (VIDEO)

Bez zadrške!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljka Ana Radulović je prokomentarisala aktuelna zbivanja u Beloj kući. Tim povodom, dala je svoj sud o odnosu Nenada Macanovića Bebice, Teodore Delić i Filipa Đukića.

Ana, koje teme u Eliti su ti zapale za oko?

- Svakako da najviše privlači situacija koja se dešava između Asmina i Aneli, ali su tu Nerio i Hana i brojne druge teme. Jako mi je bilo čudno sve ono što se dešavalo između Bebice i Teodore. Opet, nakon toga, vidimo Bebicu koji liči na onog starog sebe, koji je posmatrao Zolu i Miljanu, pa joj se vraća. Takođe, moram da kažem da su mi veoma zanimljivi Milosava i Jovan, zaista.

Kako ti je delovala situacija koja se tada izdešavala između Filipa, Teodore i Bebice?

- Mislila sam da će se duže odvojati situacija među njima, da će biti još brojnih situacija. Smatram da bi se nešto istinski desilo, konkretno, kada su u pitanju Filip i Teodora, da je on nastavio.

Autor: S.Z.