AKTUELNO

Domaći

DALA SVOJ SUD: Ana Radulović bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Tedore i Bebice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić/RED TV Printscreen ||

Bez zadrške!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljka Ana Radulović je prokomentarisala aktuelna zbivanja u Beloj kući. Tim povodom, dala je svoj sud o odnosu Nenada Macanovića Bebice, Teodore Delić i Filipa Đukića.

Foto: RED TV Printscreen

Ana, koje teme u Eliti su ti zapale za oko?

- Svakako da najviše privlači situacija koja se dešava između Asmina i Aneli, ali su tu Nerio i Hana i brojne druge teme. Jako mi je bilo čudno sve ono što se dešavalo između Bebice i Teodore. Opet, nakon toga, vidimo Bebicu koji liči na onog starog sebe, koji je posmatrao Zolu i Miljanu, pa joj se vraća. Takođe, moram da kažem da su mi veoma zanimljivi Milosava i Jovan, zaista.

Kako ti je delovala situacija koja se tada izdešavala između Filipa, Teodore i Bebice?

- Mislila sam da će se duže odvojati situacija među njima, da će biti još brojnih situacija. Smatram da bi se nešto istinski desilo, konkretno, kada su u pitanju Filip i Teodora, da je on nastavio.

Foto: Pink.rs

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Nenad Macanović Bebica

#Pitam za Druga

#Teodora Delić

#ana radulović

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

DALA SVOJ SUD: Miljana bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Luke i Anite! (VIDEO)

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Boža Džons bez ustezanja dao svoj sud o odnosu Anđele i Gastoza! Žestoko opleo po Đuričićevoj! (VIDEO)

Domaći

'ISPALA JE KOLETERALNA ŠTETA!' Teodorina majka za Pink.rs dala sud o turbulencijama u vezi svoje ćerke, pa otkrila da li primećuje VARNICE između Milj

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Janjuš ne može da veruje da Filipa niko nije osudio, Bebici sasuo surovu istinu o Teodori! (VIDEO)

Domaći

Liči mi na zlu vešticu iz Ivice i Marice: Vanja Živić bez dlake na jeziku potkačila Jelenu, uverena da od razvoda sa Ivanom nema ništa (VIDEO)

Domaći

'STANISLAVA ŽALIM NAJVIŠE!' Marijana Zonjić bez dlake na jeziku oplela po ljubavnom trouglu koji TRESE BALKAN, pa potkačila Darijana zbog ponašanja pr