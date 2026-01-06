Pink.rs paparaco! Žana Omnia stigla u hram Svetog Save, evo ko joj je pravio društvo (FOTO)

Uhvatili smo bivšu učesnicu "Elite" u hramu Svetog Save na večerašnjem pričešću!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Mnogi vernici večeras će dočekati Božić u hramu Svetog Save, gde se nalazi i ekipa portala Pink.rs!

Naime, kako su danas mnoge javne ličnosti ovaj praznik provele u miru i okružene najvoljenijima, mi smo u hramu Svetog Save uhvatili Žanu Omniu, bivšu učesnicu "Elite". Ona je, naime, došla da se pričesti zajedno sa ćerkom Irinom, te su strpljivo čekale svoj red, a sve vreme su se molile i uživale.

Autor: Nikola Žugić