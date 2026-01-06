Juče sam mu čestitala Novu godinu... Slađa Poršelina slomljenja zbog smrti prijatelja i frizera Makija, oglasila se za Pink.rs! Ne dolazi sebi od tuge

Naš poznati frizer, Matija Radulović poznatiji kao Maki, preminuo je na Badnji dan, ostavivši za sobom veliku tugu među prijateljima, kolegama i javnom scenom.

Njegova bliska prijateljica i bivša učesnica Elite 8, Slađa Lazić Poršelina, vidno potrešena, oglasila se nakon saznanja o njegovoj smrti za Pink.rs:

- U šoku sam, ne znam šta se desilo! Nisam se čula sa njim dva meseca, juče sam mu čestitala Novu godinu, vidim da mi nije odgovorio. Ja samo znam da on 15 dana ništa nije izbacio na stori, to mi je bilo čudno. Ne znam, u šoku sam! - rekla je Poršelina vidno potrešena za Pink.rs.

Njegov prerani odlazak ostavio je prazninu u srcima mnogih, o čemu svedoče emotivne poruke i oproštaji brojnih poznati. Od Makija su se oprostile i pevačice Zorana Mićanović i Elma Sinanović, kao podrška učesnice Elite 9, Anite Stanojlović koje nisu krile tugu i boll.

Autor: A.Anđić