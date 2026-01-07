AKTUELNO

Domaći

Čista dominacija! Uroš ponovo pokazao zapanjujuće neznanje, nasmejao sve svojim odgovorima na Kvizu znanju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević je podigao Uroša Stanića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Kentaur je pola ćovek, pola bik ili pola čovek - pola majmun? - glasilo je pitanje za Uroša.

- Asmin mi liči da je pola čovek polu majmun. Kentaaur je pola čovek - pola konj - rekao je Uroš, što je bio tačan odgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja je najveća ptica na svetu? - glasilo je naredno pitanje.

- Orao - rekao je Uroš što je bio netačan odgovor.

- Koja je novčana jedinica u Japanu? - glasilo je pitanje.

- Dolar je svetska marka - rekao je Uroš, što nije bio tačan odgovor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Hit scena u Eliti! Aneli pokazala zapanjujuće neznanje: Pitanjima o Titaniku nasmejala sve do suza (VIDEO)

Farma

Kakav blam: Srđan i Veselin pokazali neznanje u kvizu znanja, a evo ko od njih dvojice zauvek napušta Farmu 8 (VIDEO)

Zadruga

Čista dominacija Ane Nikolić! Ovako nikog nije poslužila sreća u kvizu znanja, ovacije na imanju u Šimanovcima! (VIDEO)

Domaći

Armando stiže na svet?! Asmin i Aneli progovorili o dešavanjima u hotelu, on nasmejao sve: Možda sam... (VIDEO)

Domaći

JURIO SAM SVEŠTENIKA PO CRKVI! Uroš Stanić šokirao svojim neznanjem molitve 'Oče naš', pa progovorio o svojim grehovima (VIDEO)

Zadruga

URNEBESNO! Uroš prekinuo idilu Janjuša i Dušice, pa svojim postupkom nasmejao sve do suza! (VIDEO)