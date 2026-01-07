Čista dominacija! Uroš ponovo pokazao zapanjujuće neznanje, nasmejao sve svojim odgovorima na Kvizu znanju! (VIDEO)

Šok!
Voditelj Darko Tanasijević je podigao Uroša Stanića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Kentaur je pola ćovek, pola bik ili pola čovek - pola majmun? - glasilo je pitanje za Uroša.
- Asmin mi liči da je pola čovek polu majmun. Kentaaur je pola čovek - pola konj - rekao je Uroš, što je bio tačan odgovor.
- Koja je najveća ptica na svetu? - glasilo je naredno pitanje.
- Orao - rekao je Uroš što je bio netačan odgovor.
- Koja je novčana jedinica u Japanu? - glasilo je pitanje.
- Dolar je svetska marka - rekao je Uroš, što nije bio tačan odgovor.
Autor: A.Anđić