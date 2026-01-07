Diploma sa Sorbone pala u vodu: Advokatica ne zna ko je izmislio sijalicu, cimeri jedva dočekali da joj se ismeju u facu, a njih trojica POKIDALI (VIDEO)

Hit!

Voditelj Darko Tanasijević je podigao Uroša Stanića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Pesmu "Pomagajte drugovi" ko izvodi? - glasilo je pitanje, na koje je Terza tačno odgovorio.

- Ko peva pesmu "April u Beogradu"? - glasilo je pitanje na koje je Terza tačno odgovorio.

- Koliko stanovnika ima Srbija? - glasilo je naredno pitanje na koje je Terza takođe tačno odgovorio.

Naredni koji je pokazao svoje znanje bio je Sale Luks.

- Koja je najmnogoljudnija zemlja posle Kine? - glasilo je pitanje na koje je Sale tačno odgovorio.

- Ko je izveo pesmu "Mrgud"? - glasilo je naredno pitanje.

Sledeći je bio Miki Dudić.

- Koja je najduža evropska reka? - glasilo je pitanje, a Miki je tačno odgovorio.

- Goca Tržan je bila članica koje grupe? - glasilo je pitanje, a Miki je tačno odgovorio.

- Koje delo je napisao Adolf Hitler? - glasilo je sledeće pitanje.

Jovana Advokatica sledeća je dokazal svoje znanje.

- Ko izvodi pesmu "Vagabundo"? - glasilo je pitanje na koje je Jovana tačno odgovorila.

- Ksenofobija je strah od čega? - glasilo je pitanje na kom je Jovana pala.

- Koji naučnik je izmislio sijalicu? - bilo je pitanje na koje Advokatica pogrešno odgovorila.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić