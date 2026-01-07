Hit!
Voditelj Darko Tanasijević je podigao Uroša Stanića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Pesmu "Pomagajte drugovi" ko izvodi? - glasilo je pitanje, na koje je Terza tačno odgovorio.
- Ko peva pesmu "April u Beogradu"? - glasilo je pitanje na koje je Terza tačno odgovorio.
- Koliko stanovnika ima Srbija? - glasilo je naredno pitanje na koje je Terza takođe tačno odgovorio.
Naredni koji je pokazao svoje znanje bio je Sale Luks.
- Koja je najmnogoljudnija zemlja posle Kine? - glasilo je pitanje na koje je Sale tačno odgovorio.
- Ko je izveo pesmu "Mrgud"? - glasilo je naredno pitanje.
Sledeći je bio Miki Dudić.
- Koja je najduža evropska reka? - glasilo je pitanje, a Miki je tačno odgovorio.
- Goca Tržan je bila članica koje grupe? - glasilo je pitanje, a Miki je tačno odgovorio.
- Koje delo je napisao Adolf Hitler? - glasilo je sledeće pitanje.
Jovana Advokatica sledeća je dokazal svoje znanje.
- Ko izvodi pesmu "Vagabundo"? - glasilo je pitanje na koje je Jovana tačno odgovorila.
- Ksenofobija je strah od čega? - glasilo je pitanje na kom je Jovana pala.
- Koji naučnik je izmislio sijalicu? - bilo je pitanje na koje Advokatica pogrešno odgovorila.
Autor: A.Anđić