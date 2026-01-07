AKTUELNO

KARAMBOL U FINALU! Žestoka borba Lepog Miće i Terze, a evo ko je poneo titulu NAJPAMETNIJEG u Beloj kući (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sad je sve jasno!

Finalisti "Kviza znanja" su Lepi Mića i Borislav Terzić Terza koji će se upravo boriti oko prvog mesta. Voditelj Darko Tanasijević krenuo je sa poslednjom rundom pitanja, a prvi je odgovarao

- Lik kog u seriji "Otpisani igra Dragan Nikolić zove se? - glasilo je pitanje na koje je Terza taćno odgovorio.

- Katalnoija je grad koje države? - glasilo je pitanje na koje je Mića tačno odgovorio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je izmislio telefon? - bilo je pitanje na koje je Terza tačno odgovorio.

- Ko je bio čuveni proizvođač violina? - glasilo je pitanje za Miću na koje je tačno odgovorio.

- Ja ne igram, Kačavenda dobacuje! - vikao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne igram, odustajem - rekao je Terza.

- Za koji grad je vezano stvaralaštvo Buanarotija? - glasilo je pitanje za Miću na koje je tačno odgovorio.

Na narednom pitanju Terza je dao tačan odgovor, dok je Mića kiksnuo i time izgubio u ovom takmičenju.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

