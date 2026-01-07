KARAMBOL U FINALU! Žestoka borba Lepog Miće i Terze, a evo ko je poneo titulu NAJPAMETNIJEG u Beloj kući (VIDEO)

Sad je sve jasno!
Finalisti "Kviza znanja" su Lepi Mića i Borislav Terzić Terza koji će se upravo boriti oko prvog mesta. Voditelj Darko Tanasijević krenuo je sa poslednjom rundom pitanja, a prvi je odgovarao
- Lik kog u seriji "Otpisani igra Dragan Nikolić zove se? - glasilo je pitanje na koje je Terza taćno odgovorio.
- Katalnoija je grad koje države? - glasilo je pitanje na koje je Mića tačno odgovorio.
- Ko je izmislio telefon? - bilo je pitanje na koje je Terza tačno odgovorio.
- Ko je bio čuveni proizvođač violina? - glasilo je pitanje za Miću na koje je tačno odgovorio.
- Ja ne igram, Kačavenda dobacuje! - vikao je Mića.
- Ja ne igram, odustajem - rekao je Terza.
- Za koji grad je vezano stvaralaštvo Buanarotija? - glasilo je pitanje za Miću na koje je tačno odgovorio.
Na narednom pitanju Terza je dao tačan odgovor, dok je Mića kiksnuo i time izgubio u ovom takmičenju.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić