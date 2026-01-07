AKTUELNO

Domaći

Anita otkrila koga više voli Relju ili Nikoliju, a onda je Murat nasmejao sve (VIDEO)

Urnebesno!

Voditelj Darko Tanasijević naredno pitanje postavio je Luki Vujoviću.

- Službeni jezik u Brazilu je - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor, a to je "portugalski".

- Je l' više voliš Reljine ili Nikolijine pesme - pitao je Darko.

- Slušam i jedno i drugo, ali više volim Reljine pesme - rekla je Anita.

- Šta znači "Çok Güzel" u istoimenoj pesmi Tee Tairović - glasilo je pitanje, a Anita nije dala tačan odgovor, što je "vrlo lepo".

- Koji grad u Srbiji je poznat po Đavoljoj varoši - glasilo je pitanje, a na to pitanje Mina nije odgovorila tačno, što je "Kuršumlija".

- Dovrši poslovicu: "Jedna lasta" - glasilo je pitanje, a na to pitanje Viktor je odgovorio tačno, a to je "...ne čini proleće".

- Koja životinja ima tri srca - glasilo je pitanje, a Murat na to nije odgovorio tačno, a to je "hobotnica".

Autor: Nikola Žugić

