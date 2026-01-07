Au, kakva borba! Anđelo i Terza prsa u prsa: Evo ko je odneo pobedu u SUPERFINALU KVIZA ZNANJA (VIDEO)

Opa!
Voditelj Darko Tanasijević saopštio je da kviz znanja igraju Anđelo Ranković i Bora Terzić Terza.
- Dolina jorgovana je dolina - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Kolubara".
- U filmu Titanik glavnu mušku ulogu igrao je - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Leonardo Di Kaprio".
- Italijanski izraz "dolce vita" znači - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "sladak život".
- U dolini reke Loare u Francuskoj se nalaze poznati - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to su "zamkovi".
- Šta od navedenog ne spada u voće - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "lubenica".
- Kako se zvao apostol koji je izdao Isusa Hrista - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Juda".
- Sinonimni naziv za silu zemljine teže je - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "gravitacija".
- Kojim sportom se bavi Jasna Šekarić - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "streljaštvo".
- Planinski masiv Alpi nalazi se u - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Evropa", a kako je dao pogrešan odgovor na jedno pitanje, Ranković je odneo pobedu.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić