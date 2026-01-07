Au, kakva borba! Anđelo i Terza prsa u prsa: Evo ko je odneo pobedu u SUPERFINALU KVIZA ZNANJA (VIDEO)

Opa!

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je da kviz znanja igraju Anđelo Ranković i Bora Terzić Terza.

- Dolina jorgovana je dolina - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Kolubara".

- U filmu Titanik glavnu mušku ulogu igrao je - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Leonardo Di Kaprio".

- Italijanski izraz "dolce vita" znači - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "sladak život".

- U dolini reke Loare u Francuskoj se nalaze poznati - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to su "zamkovi".

- Šta od navedenog ne spada u voće - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "lubenica".

- Kako se zvao apostol koji je izdao Isusa Hrista - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Juda".

- Sinonimni naziv za silu zemljine teže je - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "gravitacija".

- Kojim sportom se bavi Jasna Šekarić - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "streljaštvo".

- Planinski masiv Alpi nalazi se u - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Evropa", a kako je dao pogrešan odgovor na jedno pitanje, Ranković je odneo pobedu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić