Pevao po sahranama i zarađivao veliki bakšiš: Dačo Virijević šokirao cimere priznanjem, a evo kako je njegova porodica reagovala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačo Virjević podelio je sa svojim cimerima anegdotu iz svog života kako je pevao po sahranama i tako zarađivao novac dok njegova porodica to nije znala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam imao 15 godina prijavio sam se u crkveni hor. Trebalo je da se ljudi razvrstaju ko ide da peva na krštenja, svadbe i na sahrane. Ja i moja drugarica smo pevali na sahranama. One su najskuplje i najteže. Ja mojima nisam smeo da kažem, zadavili bi me. Odem ja na prvu sahranu, malo je tško bilo, ali okej. Dnevnica je bila 40 evra, ali je nas sveštenik krao godinu dana, pa smo uzimali po 10. Dobijem 30 evra i dobijem i bakšiš. Porodica časti, zovu te na ručak. Odemo mi na jednu sahranu i drzgarica mene ovako drma i kaže da mi je evo baba. Mene tata povuče, hoće da me bije na sred. Ja rekao kako sam pevao samo dve tri nedelje. On zvao dirigenta i ovaj mu rekao da pevam dugo. Baba krenula da čupa kosu sa glave - pričao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

