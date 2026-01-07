UZBUDLJIVA NOĆ U ELITI! Kviz znanja vinuo pojedince u nebesa, drugi se izblamirali za sve pare! Ova dva učesnika borili su se prsa u prsa za titulu NAJPAMETNIJEG!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Eliti je održan ''Kviz znanja''. Učesnici se ni najmanje nisu nadali da će voditelj Darko Tanasijević ući u Belu kuću sa brojnim pitanjima, te je situacija postala veoma napeta, kada je krenula borba za što bolji plasman u kvizu. Ono što je sasvim sigurno je da je ovo bila jedna od uzbudljivijih večeri.

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je učesnicima pravila "Kviza znanja", a to je da u naredni krug takmičenja prolazi samo onaj učesnik koji bude odgovorio na sva tri pitanja tačno. Te tako, ovu igru započela je Miljana Kulić.

- Najviši čin u ratnoj mornarici je - glasilo je pitanje, na koji je Miljana dala tačan odgovor, a to je bio "Admiral".

- Šta od sledećih nije programski jezik - glasilo je pitanje, a Miljana nije dala tačan odgovor.

- Stihovi: "Kosu nisam odsekla, za tobom puštam je", je deo pesme koju izvodi - glasilo je pitanje, na koje je Miljana dala tačan odgovor, a to je "Ceca".

Sledeći učesnik koji je pokazao svoje znanje bio je Filip Đukić.

- Koje godine je preminuo Fidel Kastro? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio 2016. godine, što Filip nije tačno odgovorio.

- Kako je Patricija Guči došla do toga da izabere boje za logo? - glasilo je pitanje, a tačan odgovor je bio da joj je rekla gatara, što Filip nije tačno odgovorio.

- Senida u svojoj pesmi peva o o bicepsima, mišićima ili tegovimna? - glasilo je pitanje na koje je Filip tačno odgovorio.

Voditelj Darko Tanasijević je nakon Bore Santane, podigao Viktora Gagića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Koja reka protiče kroz Egipat - glasilo je pitanje, a Viktor na ovo pitanje nije dao tačan odgovor, već je tačan odgovor bio "Nil".

- Koji je simbol kiseonika - glasilo je pitanje, a Viktor je na ovo pitanje dao tačan odgovor, a to je "O".

- Kada je počeo prvi svetski rat - glasilo je pitanje, na koje je Viktor dao tačan odgovor, a to je "1914. godine".

Naredna je bila Sara Stojanović, koja je izvukla kovertu sa svojim pitanjima.

- Ko je napisao knjigu "Hari Poter" - glasilo je pitanje, na koje Sara nije dala tačan odgovor, a to je "J. K. Rowling"

- Pevačica Ana Nikolić bila je u braku sa - glasilo je pitanje, na koje je Sara dala tačan odgovor, a to je "Rasta".

- Kako se zove glavni grad Etiopije - glasilo je pitanje, na koje Sara nije dala tačan odgovor, a to je "Adis Abeba".

Voditelj Darko Tanasijević je podigao Uroša Stanića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Kentaur je pola ćovek, pola bik ili pola čovek - pola majmun? - glasilo je pitanje za Uroša.

- Asmin mi liči da je pola čovek polu majmun. Kentaaur je pola čovek - pola konj - rekao je Uroš, što je bio tačan odgovor.

- Koja je najveća ptica na svetu? - glasilo je naredno pitanje.

- Orao - rekao je Uroš što je bio netačan odgovor.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Maju Marinković, kako bi odgovorila na pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Gde se nalazi Kip Slobode - glasilo je pitanje, na koje Maja nije dala tačan odgovor, a to je "Njujork".

- Milan Mladenović bio je frontmen grupe - glasilo je pitanje, na koje nije dala tačan odgovor, a to je "EKV".

- Šta je demokratija - glasilo je pitanje, na koje je Maja dala tačan odgovor, a to je "vladavina naroda".

Nakon Jovane advokatice, kod Darka Tanasijevića stigla je Aneli Ahmić, koja je izvukla svoju kovertu sa pitanjima.

- Perike izrađuje - glasilo je pitanje, na koje je Aneli dala tačan odgovor, a to je "vlasuljar"

- Ilijada je Grčki ep čije se autorstvo pripisuje - glasilo je pitanje, na koje je Aneli dala tačan odgovor, a to je "Homeru".

Svoje znanje naredni je pokazao Marko Janjušević Janjuš, koji je izvukao svoju kovertu sa pitanjima.

- Anatema je - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "prokletstvo".

- Branimir Štulić bio je kompozitor poznate rok grupe - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "Azra".

- Kibernetika je - glasilo je pitanje, na koje Janjuš nije dao tačan odgovor, a to je "nauka o kristalizaciji soli".

Posle Janjuša, na red je došao Asmin Durdžić.

- Aboridžini žive u - glasilo je pitanje, na koje Asmin nije dao tačan odgovor, a to je "Australija".

- Prvi avionski let ostvarili su - glasilo je pitanje, na koje je Asmin dao tačan odgovor, a to je "braća Rajt".

- Na Rolan Garosu u Parizu održava se turnir u - glasilo je pitanje, na koje je Asmin dao tačan odgovor, a to je "tenis".

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinković, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Koji je glavni grad Kine? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.

- Koliko država ima na svetu? - glasilo je pitanje na koje nije taćno odgovorio.

- Najveći glavni grad bivše Jugoslavije je? - glasilo je pitanje na koje je Ivan tačno odgovorio.

Naredni je odgovarao na pitanja Anđelo Ranković.

- Čija supruga je bila knjeginja Ljubica - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Miloš Obrenović".

- Anakonda je vrsta - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor, što je "zmija".

- Na kom kontinentu se nalazi država Libija - glasilo je pitanje, a to je "Afrika".

Murat je naredni odgovarao.

- Duet Rade Manojlović i Saše Matića je? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorio.

- Protiv koga je bori Don Kihot? - glasilo je pitanje na koje je Murat tačno odgovorio.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Jakšić, koja je izvukla svoju kovertu.

- Ko je napisao knjigu "Na Drini ćuprija" - glasilo je pitanje, a Aleksandra je dala tačan odgovor, a to je "Ivo Andrić".

- Koji od navedenih začina je najskuplji na svetu - glasilo je pitanje, na koje je Aleksandra dala tačan odgovor, a to je "šafran".

- Koji jezik je najrasprostranjeniji na svetu - glasilo je pitanje, na koje je Jakšićka dala tačan odgovor, a to je "kineski".

U drugom krugu "Kviza znanja", voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi mu postavio sledeća pitanja.

- Koji je glavni grad Estonije? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Koja je valuta Švajcarske? - glasilo je pitanje, na koje je Terza tačno odgovorio.

Naredna je odgovarala Milena Kačavenda.

- Koliko minuta ima jedan sat? - glasilo je pitanje na koje je Milena tačno odgovorila.

- Kada se obeležava svetski dan mira? - glasilo je pitanje na koje Milena nije tačno odgovorila.

Voditelj Darko Tanasijević krenuo je u drugi krug "Kviza znanja", te je tako naredni na pitanja odgovarao Sale Luks.

- Buzuki je tradicionalan instrument kog naroda - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "grci".

- Koje godine je odigrana prva košarkaška utakmica - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "1882. godine".

- Šta je horna - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, a to je "muzički instrument".

Voditelj Darko Tanasijević krenuo je u drugi krug "Kviza znanja", te je tako naredni na pitanja odgovarao Miki Dudić.

- Prvi predsednik SAD zvao se - glasilo je pitanje, a Miki je dao tačan odgovor.

- Japan je - glasilo je pitanje, na koje Miki nije dao tačan odgovor, a to je "carevina".

Naredna je odgovarala Aneli.

- Šta je sombrero? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

- Koji horoskopski znak ima osoba rođena 28. frebruara? - glasilo je pitanje na koje je Aneli tačno odgovorila.

Voditelj Darko Tanasijević otvorio je treći krug i to sa Borom Terzićem Terzom.

- Koje godine je Miloš Obrenović otpočeo svoju vladavinu - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.

- Marija Šerifović pobedila je na Evrosongu sa pesmom - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.

- Sedište kompanije Ikea nalazi se u - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.

Finalisti "Kviza znanja" bili su Lepi Mića i Borislav Terzić Terza koji su se borili oko prvog mesta. Voditelj Darko Tanasijević krenuo je sa poslednjom rundom pitanja, a prvi je odgovarao

- Lik kog u seriji "Otpisani igra Dragan Nikolić zove se? - glasilo je pitanje na koje je Terza taćno odgovorio.

- Katalnoija je grad koje države? - glasilo je pitanje na koje je Mića tačno odgovorio.

- Ko je izmislio telefon? - bilo je pitanje na koje je Terza tačno odgovorio.

- Ko je bio čuveni proizvođač violina? - glasilo je pitanje za Miću na koje je tačno odgovorio.

- Ja ne igram, Kačavenda dobacuje! - vikao je Mića.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Lepom Mići kako bi prokomentarisao Terzinu pobedu u "kvizu znanja".

- Sada sam video kako me moji prijatelji ne vole i kako su kvarni. Ja gledam mojim očima kako pokazuje broj dva tri puta - rekao je Mića.

- On nije ispravni pobednik, mene je blam da najgluplja osoba pobedi, pobedio je zbog Kačavende koja je pomagala. Ovo je Kačavenda radila iz mržnje prema Comari - rekao je Uroš.

- Ja ništa nisam video, mogu u krst da se zakunem - rekao je Terza.

- Niti zna bilo šta, glup je kao ona stvar. Ispala si budaletina, a zbog toga što nisi prošla, si njemu namerno dobacivala. Ovo je sramota, akademik Jovana, Mića, pa da li ste vi pametni da dozvolite da Terza pobedi?! - rekao je Uroš.

Voditelj Darko Tanasijević krenuo je sa novom turom pitanja za takmičare Elite 9.

- Kačavenda, koliko minuta traje jedna fudbalska utakmica? - glasilo je pitanje na koje Milena nije tačno odgovorila.

- Janjuše, u filmu Hajde da se volimo glumi koja poznata pevačica? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Vanja, koja evropska država ima oblik čizme? - glasilo je pitanje na koje je Vanja tačno odgovorila.

- Sofija ko je napisao tekst pesme "Crne kose"? - glasilo je pitanje na koje Sofija nije dala tačan odgovor.

- Saro, u kom selu se odvija serija "Vratiće se rode"? - glasilo je pitanje na koje je Sara nije dala tačan odgovor.

Voditelj Darko Tanasijević naredno pitanje postavio je Luki Vujoviću.

- Službeni jezik u Brazilu je - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor, a to je "portugalski".

- Je l' više voliš Reljine ili Nikolijine pesme - pitao je Darko.

- Slušam i jedno i drugo, ali više volim Reljine pesme - rekla je Anita.

Naredno pitanje voditelj Darko Tanasijević postavio je Milosavi Pravilović.

- Šta je maestral - glasilo je pitanje, na koje Milosava nije dala tačan odgovor, što je "vetar".

- Giros je specijalitet koje kuhinje - glasilo je pitanje, na koje je Filip dao tačan odgovor, a to je "grčke".

- Gde se koristi pak - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, što je "hokej".

- Kako se zove tehnika lepljenja raznobojnih papira - glasilo je pitanje, a Uroš nije tačno odgovorio na to pitanje, što je "kolaž".

- Odakle je Deda Mraz - glasilo je pitanje, a Zorica nije dala tačan odgovor, što je "Laponija".

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je da kviz znanja igraju Anđelo Ranković i Bora Terzić Terza.

- Dolina jorgovana je dolina - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Kolubara".

- U filmu Titanik glavnu mušku ulogu igrao je - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to je "Leonardo Di Kaprio".

- Italijanski izraz "dolce vita" znači - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "sladak život".

- U dolini reke Loare u Francuskoj se nalaze poznati - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, a to su "zamkovi".

- Planinski masiv Alpi nalazi se u - glasilo je pitanje, a Terza je dao tačan odgovor, a to je "Evropa", a kako je dao pogrešan odgovor na jedno pitanje, Ranković je odneo pobedu.

Autor: S.Z.