MUNJEZOVO SRCE PONOVO ZAIGRALO: Javno pokazao simpatije prema ovoj aktuelnoj učesnici Elite! (FOTO)

Ne krije da mu se dopada!

Nekadašnji učesnik ''Elite 8'', Danijel Dujković Munjez važio je za jednog od najvećih zavodnika u Beloj kući. Iz velike ljubavi sa Stefani Grujić dobio je sina Konstantina, ali veza ipak nije opstala.

Dujković se dugo nije izjašnjavao o svom emotivnom životu, a sada je svoje pratioce na svom Instagram profilu iznenadio novom objavom.

Naime, on je okačio sliku aktuelne učesnice ''Elite 9'' Anastasije Brčić sa zaljubljenim emotikonom, što je dovoljan znak da mu je srce ponovo zaigralo.

Kako bi na to reagovao Bora Santana, koji daje sve od sebe da pridobije njenu naklanost i da li će se Dujković potruditi da osvoji njenju pažnju, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.