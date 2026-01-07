TAMARA, POKAŽI PREPISKE: Žestoko suočavanje Karića i Anite o njihovim prepiskama zatreslo zidove Bele kuće, Matora mu besno poručila: VIŠE NEĆEMO BITI PRIJATELJI! (VIDEO)

Haos!

Nakon što je ušao među učesnike Elite u ulozi Božić Bate, dobio je reč od voditeljke Ane Radulović da se obrati takmičarima, te je rešio da sa nekima reši svoje probleme od spolja.

- Prvo Dača koji je krenuo da me pominje, vezano sa Sofi i lupa gluposti. Nakon toga, Sofija, koja je došla i rekla da se sa mnom dopisivala, odnosno da sam joj se ja javljao. Ne znam kako te nije sramota da pričaš tako. Ja sam na strani pravde, govorim istinu. Terza, nisam očekivao da Luki prebacuješ to što se druži sa mnom - kazao je Karić.

- Poruke koje si slao Sofiji, izašle su na portalu Pink.rs, ja sam imao priliku da ih pročitam letos, sve mi je jasno - kazao je Terza.

- Anita, da li si mi ikada slala slike one nestajaće? - upitao je Karić.

- Stefane, ja sam tebe odbila. Ja mogu da se zakunem u svoje dete da je tako. Prvi si mi poslao selfi, a ja sam ti na to odgovorila. Nikada poruke nisam odbrisala, sve poruke javno mogu da se vide. Tamara, izbaci ceo čet. Pokaži kako sam ja odbijala Karića - dodala je Anita.

- Je l' ovo istina što je Anita rekla da si se javio? - upitala je Matora.

- Ja nisam znao da ću ja zbog nekog svog cilja koji sam imao da ćeš ti da se naljutiš. Nisam se javio Aniti da je muvam, imao sam cilj i plan da upalim Đedovića - rekao je Karić.

- Stavio si svoj cilj ispred mene. Ja nemam šta da pričam onda sa tobom više - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.