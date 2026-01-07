Prekinula tišinu: Stigao sud od Sofijine majke, evo da li je konačno podržala pomirenje svoje ćerke i Terze! Janićijevićeva zbog ovog poteza doživela olakšanje (VIDEO)

Ovo se čekalo!

Učesnici Elite danas čitaju čestitke od svojih najdražih. Naredna je čestitku pročitala Sofija Janićijević.

- Srećan Božić ćerko moja. Još sam ljuta, ali te volim. Znaj da se dobro uvek dobrim vraća. Veliki pozdrav od majka Joke - glasila je Sofijina čestitka od majke.

- Znam zašto sam je razočarala, jer sam ponovo u vezi. SVojom iskrenošću ću dokazati da ne treba da bude razočarana u mene, trebala bi da podrži - rekla je Sofija.

- SOfija, ćero moja, mir Božji Hristos se rodi!. P.s. malo više komentariši. Volimo te i podržavamo u svemu - glasila je čestitka od Sofijinog brata.

- Volim te tata! Da se zahvalim mami, ovo mi je najviše trebalo. Da mi je došla i da mi je bar rekla da sam najgora... Ovo mi zaista mnogo znači. Izvini, ako to nešto bar znači - rekla je Sofija.

- Nema šta ko da se ljuti, svako ima svoj život - rekao je KArić.

- Hvala Stefane - rekla je Sofija.

Naredni je čestitku pročitao Nenad Macanović Bebica.

- Veliki pozdrav od Jelene Ilić. Neško, srećan ti Božić i svi praznici. Hristos se rodi od tvoje porodice, još jednom veliki pozdrav od Jelene Ilić - glasila je čestitka.

- Jelena je naša zajednička podrška - rekao je Bebica.

- Dobro si iscedila Bebicu - rekao je Terza.

- Ovamo si pričao, sve je istina što je pričao. Kariću, ugasio si ih za minut sve - rekao je Bebica.

- Svako je odgovorio onako kako smatra da treba - rekao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić