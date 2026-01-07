Ne daj Bože da pišem devojkama svojih drugara! Dačo uništio Karića zbog muvanja Sofi, pa ga udario gde je najtanji: Želeo sam da imam kodekse kao ti, ali... (VIDEO)

Haos!

Naredni koji je dobio čestitku od najdražih bio je Dačo Virijević.

- Imamo sličan ukus - rekao je Stefan.

- I tebi se sviđala Sofi, pa si joj pisao. Mi smo bili dobri dok mi Sofi nije pokazala poruku koju si joj pisao. Rekla mi je da sam sve bio u pravu, jer sam ja pričao da mu se svidela i da bi je kre*nuo - rekao je Dačo.

- Svi su pomislili na tvog druga Stefane - rekla je Ana.

- Oni moraju da spominju mene da bi imali priču - rekao je Stefan.

- Ja sam čuo da je KArić nju upoznao sa Lukom i ona je sve vreme bila sa Lukom. Došao je ovde da priča... Nemoj da pišeš devojkama od drugara - rekao je Dačo.

- Uz tebe smo kao i uvek. Izdrži do kraja i volimo te. Tvoji najmiliji. Samo tako nastavi i više pevaj - glasila je čestitka za Daču.

- Ja sam rekao da bih voleo da imam kodekse kao on, ali ne daj Bože da pišem devojkama od svojih drugara - rekao je Dačo.

- Ne daj Bože da pišeš devojkama uopšte - rekao je Karić.

- Ovaj rumenko može da česttita Luki, njegovom drugu, a pisao je Sofi. Čestitaj Luki, samo nemoj da se zacrveniš. Gledao sam poruke, ne možeš više da glumiš. Zašto nestajuće poruke sa Sofi? - rekao je Dačo.

- Ja se tako sa svima dopisujem, tako sam se dopisivao i sa tvojim tatom - rekao je Karić.

Narednu čestitku dobila je Jovana Advokatica.

- Hristos se rodi, budi jaka pored sebe! Samo mi budi vesela i prosipaj boraniju dostojanstvo. Voleleo bih da te vidim u interakcijama sa Tošom. Voli te puno tvoj Laki! - glasila je Jovanina čestitka od sina.

- Vole te puno mama i tata. Voleli bi da obratiš pažnju na sebe i dostojnastvo. Nije nam lako da te gledamo slomljenu i izgubljenu. Voleli bismo da se izdigneš i pokažeš onu Jovanu - glasila je čestitka od njenih roditelja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić