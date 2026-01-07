ERUPCIJA EMOCIJA: Zorici Marković stigla emotivna čestitka od sina, Sandri roditelji skrenuli pažnju na jednu stvar! (VIDEO)

Lep povod!

Naredna koja je pročitala čestitku od svog sina bila je Zorica Marković.

- Svetinjo moja, srećan Božić. Cela porodica, sve kolege, svi su uz tebe. Vesna Zmijana je bolesna izmogla snage da ti snimi novogodišnju čestitku. Na Božić neka zavlada mir i spokoj. Volim te, majko, tvoj sin Ilija. Svako od učesnika u Eliti je bitan, sva ko ko je tu, tu mu je i mesto - glasila je čestitka Zoričinog sina.

Naredna je čestitku pročitala Sandra Todić.

- Neka ti ovaj dan donese radost u srcu i osmeh na licu. Slušaj Miću i manje alkohola! - glasila je čestitka od njene porodice.

Naredni je čestitku pročitao Jovan Rajić.

- Imaš pozdrave od svih svojih ukućana, nedostaješ nam. Puno te volimo, ti si u našem srcu uvek - glasila je čestitka od Jovanovih najdražih.

