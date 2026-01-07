Ljubi Barbarinu sliku i plače kao kiša: Terza se raspao na komade, ne može da dođe sebi zbog stihova ove pesme (VIDEO)

Nije mu lako!
Borislav Terzić Terza počeo je da plače kao kiša kada je Rada Manojlović zapevala pesmu "Pepeljuga" koju je posvetio ćerki Barbari.
Naime, Terza se na poslednjoj Elitoviziji suočio sa majkom svoje ćerke, Milice Veličković, kada je iskazao želju da dođe na prvi rođendan i krštenje ćerke.
Pošto se taj datum približava, moguće je da su njegove emocije još jače. U jednom trenutku uzeo je Barbarinu sliki i počeo da je ljubi. Da li će otići na proslavu ili ne, ostaje nam da ispratimo.
Detaljnije pogledajte OVDE!
Autor: A.Anđić