Njoj je muškarac bitniji od deteta! Marija Kulić žestoko osudila Aneli zbog Nore, pa posumnjala u Asminovo očinstvo, a evo šta kaže za Luku i Maju (VIDEO)

Voditelji Jovan Ilić - Joca novinari i Anastasija Buđić, posetili su u novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', majku jedne od najaktuelnijih učesnika Elite, Miljane Kulić, Mariju.

Marija Kulić je ovom prilikom bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Osvrnula se i na Luku Vujovića koji je Anelin, sada već, bivši verenik.

- Foliranti su svi apsolutno! Aneli i Asmin su to godinama gledali, vrlo pažljivo i znaju šta treba za rijaliti. Taj folirantski odnos je prenet i na Luku. ZArad novca rade sve i svašta. Luka je bio mnogo zanimljiviji prošle sezone. On ima priču i interesantan je publici jer je interesantan. U odnosu sa Aneli mi je samo takav folirant. Njemu je neko vrlo bitan preporučio, verobatno majka, da se drži Aneli jer ima podršku, a da se mane Sandre. On je naučen i upućen u rijaliti. Oni se svi podele, jedni glasaju za jednog, a drugi za drugog. Ja sam videla da o Nori brine samo baba. Tu se ne zna više ko laže. Moj unuk je bio u rijalitiju, ali je bio maksimalno zaštićen od kamera i svađa. Svako od nas ima neki problem u porodici, ali onakve gadosti koje su pričali jedno o drugom Asmin i Aneli nisam nikad čula. Čovek je došao da se unovči. On ništa manje nije pljuvao nju napolju - rekla je Marija, nakon čega se osvrnula na Anelin odnos sa ćerkom:

- Ja nisam znala da ona nije dete odvela na letovanje, užas! Najviše mrzim žene koje iznad svoje dece stavljaju partnera. To je za mene k! Ne priliči prazniku, ali ne znam kako da opišem takvu ženu! Njoj me muškarac bitniji od deteta - rekla je Marija.

- Zamisli da je Nora svedočila onom haosu na moru - rekla je Maša.

- Modrice nije sama sebi pravila, tukli se jesu! Tom detetu je i najbolje da bude sa bakom. Ne valja ni da je dete prisustvovalo tome, to ostavlja velike posledice na psihu. Ako si prava majka ti ćeš da prećutiš i izbrojiš do deset da to ne bude pred detetom. Mnogi muškarci se nazivaju očevima, a od oca ni o. Nemam ništa protiv toga da ga zanemare ako je biološki otac... Luka je radio to što je radio kako bi zadržao i kupio Aneli zarad fanova i poklona. Asmin je nezainteresovan. Asmin je mogao milion puta da traži DNK ako je sumnjao. Tu nema Grofica ništa sa tim. Do treće godine otac ima pravo da zatraži DNK. Ako nije mario za dete do treće godine gubi pravo. Posle treće jedino majka odlučuje da li će se raditi DNK ili neće. Poistovećuje se da je dete isto Žika. Aneli je spustila loptu možda zbog toga da zataška to veštačenje, da se to ne bi razotkrilo zbog rijalitija. Bolje da bude NN nego da bude kao otac. Bolje bez njegovih para, ali će dete biti srećnije - rekla je MArija, nakon čega se nadovezala na odnos Asmina i Maje:

- Nije on zaljubljen u Maju. On je dobar za rijaliti. MAja nije dobra prijateljica kad su muškarci u pitanju, nego imaju sreću jer se ona nije zaljubila u Asmina. On njoj nije ponudio ništa, tu će moći da bude nešto posle rijalitija. Maja neće da ponovi njenu grešku koju je uradila već jer je bila na stubu srama. Taman posla da uradi po drugi put tako nešto, razapeli bi je za krst! - rekla je Marija.

Autor: A.Anđić