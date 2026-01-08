AKTUELNO

MOJE DETE NIKO NIJE ZVAO 'SUTLIJAŠ', KAO NJU! Marija Kulić kao nikada do sad oplela po Maji, pa istakla da Miljani NIKADA nije bila prijatelj: PRAVDALA SAM NJENO PONAŠANJE, JER... (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Kandić Kendi, Maša Mihailović, Anastasija Buđić i Jovan Ilić - Joca novinar, posetili su dom Marije Kulić, majke aktuelne učesnice Elite, Miljane Kulić.

Miljana i Maja više nisu dobre, kao što su bile ranije, zbog čega?

- One su se družile, zato što je Miljana bila u to vreme za Zolom, a Maja sa Carem, koji su drugari. One se privatno ne druže. Nisu se videle ni letos, kada su bile u isto vreme u Crnoj Gori. Miljana se naljutila jer je Maja upitala: ''Kako ti nije grozno da Miljanu poljubiš u usta?'' To je veoma glupo. Međutim, meni je nekako uvek bilo žao Maje, pravdala sam njeno ponašanje, jer je odrastala bez majke, pa sam mislila da nema ko da je posavetuje. Ja bih Maji i oprostila to što je rekla Caru za Miljanu, ali s obzirom na to da je ponovila tu rečenicu, ne mogu. Moje dete niko nije zvao ''sutlijaš'', kao što su Maju. Maja je pokazala kakva je devojka, pokazala je da nema nikakve kodekse - rekla je Marija.

Šta misliš da li se između Maje i Filipa nešto napolju desilo?

- Da, mislim da jeste. Znam da su bili na Zlatiboru. E, sad, kad vidimo njih, možemo da pretposavimo da bi se nešto desilo. Maja popije, više se opusti, pa se dogodi nešto. Maja se uvek trudi da bude devojka koja će da pokaže da može da bude sa bilo kojim muškarcem.

