TO KRME NIKOGA NE UME DA VOLI! Marija Kulić kao nikad do sada osolila po Bebici, stavila na stub srama njegovu vezu sa Teodorom, pa nju rastavila na činioce: ČULA SAM DA JU JE JEDAN STARIJI ČOVEK POSEĆIVAO U STANU! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Kandić Kendi, Maša Mihailović, Anastasija Buđić i Jovan Ilić - Joca novinar, posetili su dom Marije Kulić, majke aktuelne učesnice Elite, Miljane Kulić.

Marija, kako komentarišete odnos Bebice i Teodore?

- Ja nisam verovala u ljubav Teodore i krmeta, od samog početka. Ja njega vrlo dobro znam, jer on nikoga ne ume da voli. On je sa Teodorom ušao u vezu samo zbog priče. Bebica je umeo da dođe i kaže Siniši ''volim te više nego svog oca''. Ne ode kod svog oca u Krnjaču, nego kod nas dođe. Nije išao na rođendane svoje dece, Miljani se kleo da je volio više nju, nego decu. Kad je ušao u Elitu, Milica Veličković i Teodora su se tu vrtele oko njega, ali je Milica otišla kod Terze. Bebica će da voli svaku jednako. Isto kao što je voleo Miljanu, voli i Teodoru sad. Samo što je sa Miljanom bio gori, u smislu ponašanja njegovog. Ja sam čula da je Teodora bila sa jednim Mitom, veoma starijim čovekom, znam da je privodila navodno tog Mitu u svoj stan, negde kod Kališa, pa se kasnije preselila na Vračar. Teodora bi bila sa bilo kim, da nema Bebice, ali niko neće da bude sa njom. Ja sam videla da se ona osmehivala Anđelu, kao i on njoj, ali se tu ništa nije desilo, jer ne želi više da ga bije loš glas posle Matore da je ukrao osobi s kojom se druži partnerku. Mislim, one su same krive jer to rade, ali on pazi da ne radi više isto - rekla je Marija.

