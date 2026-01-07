AKTUELNO

Domaći

Ovako Anđela i Gastoz slave Božić posle raskida: Ona hitno napustila Srbiju, a evo šta radi pobednik Elite (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Danas se proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a praznuju ga i bivši učesnici "Elite" Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, ali ovaj put ne zajedno.

Naime, malo pre Nove godine odjeknula je vest da je ovaj ljubavni par iz "Elite" stavio tačku na njihovu emotivnu vezu. Njih dvoje se tim povodom nisu oglašavali, a fanovima na mrežama sve je bilo jasno kada su videli da se njih dvoje više ne prate na Instagramu, a nestale su i zajedničke fotografije i snimci.

Foto: Pink.rs

Dodatni znak da su zaista raskinuli, tumače mnogi, jeste Anđelino izjašnjavanje tokom 1. januara, kada je delila paketiće učesnicima "Elite" u Beloj kući. Kada su je pitali da li je još uvek sa Gastozom rekla je da ne želi da iznosi informacije iz spoljnjeg sveta, što je mnogima bio jasan znak da nisu zajedno.

Anđela je pre nekoliko dana napustila Srbiju i otišla u rodne Đenoviće, kako bi sa porodicom proslavila Božić, a njihova zajednička fotografija oduševila je njene pratioce na Instagramu.

S druge strane, Gastoz je iz Beograda čestitao praznik svojim fanovima.

- Mir Božiji, braćo i sestre, Hristos se rodi - rekao je Gastoz, a da li će posle praznika razbristriti glave i svojoj ljubavi dati novu šansu, ili je reč o definitivnom kraju, ostaje da vidimo

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Anđela Đuričić

#ELITA

#Nenad Marinković Gastoz

POVEZANE VESTI

Društvo

ŠTA SE POKLANJA ZA BOŽIĆ? Mnogi prave grešku - Ako danas idete u goste, ovo morate da znate

Domaći

Ovo su prvo uradili u Crnoj Gori: Umesto morskih plodova, Anđela i Gastoz navalili na ovaj srpski specijalitet (FOTO)

Domaći

ANĐELA I GASTOZ SE POMIRILI?! Đuričićeva se vratila u zajednički stan, otkriveni svi detalji njihovog trenutnog odnosa

Domaći

SOFI TO NAMERNO RADI Tozla o novoj drami Anđele i Gastoza: Ona nikako da skapira JEDNU STVAR

Domaći

Anđela Đuričić u minijaturnom bikiniju koji JEDVA PREKRIVA INTIMU: Snimala se sa Gastozom na brodu, a on bez majice (VIDEO)

Domaći

GASTOZ NAPRAVIO GALA SLAVLJE ZA SVETOG NIKOLU: Anđela u kratkom kožnom šortsu, tu je i ova poznata pevačica, a domaćin se latio mikrofona! (VIDEO)