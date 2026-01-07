Ovako Anđela i Gastoz slave Božić posle raskida: Ona hitno napustila Srbiju, a evo šta radi pobednik Elite (FOTO)

Danas se proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a praznuju ga i bivši učesnici "Elite" Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, ali ovaj put ne zajedno.

Naime, malo pre Nove godine odjeknula je vest da je ovaj ljubavni par iz "Elite" stavio tačku na njihovu emotivnu vezu. Njih dvoje se tim povodom nisu oglašavali, a fanovima na mrežama sve je bilo jasno kada su videli da se njih dvoje više ne prate na Instagramu, a nestale su i zajedničke fotografije i snimci.

Dodatni znak da su zaista raskinuli, tumače mnogi, jeste Anđelino izjašnjavanje tokom 1. januara, kada je delila paketiće učesnicima "Elite" u Beloj kući. Kada su je pitali da li je još uvek sa Gastozom rekla je da ne želi da iznosi informacije iz spoljnjeg sveta, što je mnogima bio jasan znak da nisu zajedno.

Anđela je pre nekoliko dana napustila Srbiju i otišla u rodne Đenoviće, kako bi sa porodicom proslavila Božić, a njihova zajednička fotografija oduševila je njene pratioce na Instagramu.

S druge strane, Gastoz je iz Beograda čestitao praznik svojim fanovima.

- Mir Božiji, braćo i sestre, Hristos se rodi - rekao je Gastoz, a da li će posle praznika razbristriti glave i svojoj ljubavi dati novu šansu, ili je reč o definitivnom kraju, ostaje da vidimo

Autor: D. T.