Janjušu pukao film: Raskrinkao prljave planove Aneli Ahmić i otkrio da se LJUBIO sa njom! Karambol u programu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ratno stanje u Eliti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Zar si već zaboravio reči svog brata "Prv DNK, pa onda sud", nema dogovora sa njom, mi koji smo te pratili dve godine znamo ko su Ahmići i šta se napolju dešavalo sa njima - glasilo je pitanje.

Budva ima da gori, a doći ćemo i do Crikvenice: Aneli se obratila Caru, najavila mu na leto haos sa Majom! (VIDEO)

- Sudo ne može da mi govori šta ću da radim, kad je moje dete radiću kako ja želim. Prvo advokat, DNK mi nebitan. Meni je bitno da pokrenem za starateljstvo, a videćemo kakve šanse ima Aneli na sudu u Austriji sa mnom - govorio je Asmin.

- Sve preko suda i jedva čekam. Slažem se sa tim i čekam sud - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo budala može da veruje da nema dete, kad je takav prema Nori. Ovo za sud su budalaštine samo za rijaliti - govorila je Miljana.

- Pijana si! Ovo j e televizija, a ne koncert od Vendi, a ti pijana komentarišeš moje dete. Filip Đukić pijan j*be sve, ti si ga ganjala, a od tebe je bežao. Pijana majka komentariše decu - dodao je Asmin.

Babetino jedna i alkoholičarko: Janjuš pukao zbog Kačavendinih optužbi da je bio sa Milicom Veličković, brutalno je isprozivao! (VIDEO)

- J*bem ja tebi k*rvinsku majku i sestru - rekla je Miljana.

- Ja sam j*bao Mariju pred ulazak u Nišu, a ona neka dokaže da nisam - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ću samo da kažem za Aneli da smo se ljubili ispod trema. Loše je jer se ljubiš sa svima - otkrio je Janjuš.

Ona je glavna kokoška u kokošinjcu: Miljana unakazila Maju zbog ponižavanja Filipovih utorak devojaka, pa je uporedila sa štrokavom krpom (VIDEO)

- To je laž, nikad ga nisam poljubila - smejala se Aneli.

- Sad ću ja o vama da pričam.- Ti si pričala da ga voliš i da si zbog rijalitija htela da se pomiriš sa njim - govorio je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

