Nabijala si Mustafi unuku na onu stvar: Pljušte brutalne prozivke Alibabe i Aneli zbog njegovog navodnog sina, u sve upleli i porodicu Durdžić! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je Lepom Mići reč kako bi progovorio o odnosu Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Njihovi odnosi nisu sjajni i to nije ništa novo. Mislim da se dogovor može dobiti samo ako je nekako izgrađen na zdravim temeljima. Budalaština mi je da Asmin traži dete, pa onda kaže da će starateljstvo dati bratu ili tati. Sudo je pričao normalne stvari i razumne, ali ja tvrdim da će njih dvoje ovde napraviti konačan dogovor na kraju. Ružno je čuti što se sad najstrašnije vređaju, ali sve dok budu slušali porodice biće loše po njih.

- Napala si Asminove roditelje i sestru za navodno Asminovo nepostojeće dete, a za koje smo sigurne da bi bar ti ili Sita našle neki dokaz za tri godine? - glasilo je pitanje.

- Nisam ja nikoga napala, nisam mogla doći do deteta jer ne znam nemački i ne znam gde se mali nalazi. Znaju neki ljudi takođe, ali neće da pričaju o tome - rekla je Aneli.

- One imaju toliko podrške u Austriji, pa evo i Ermina je u Austriji i nikad nije našla. Ja sam 2012. objavio sliku malog što znači da mali ima sad 18 godina ukoliko postoji. Valjda bi se mali oglasio do sad - rekao je Alibaba.

- Mali ne nosi tvoje prezime i ne zna srpski jezik da bi se oglašavao - rekla je Aneli.

- Ona priča gluposti, ja samo komentarišem temu Sita Ahmić. Kad već ona tvrdi da imam sina, nek se on oglasi. Ona spinuje priču s Neria i Hane na mog navodnog sina. Niko se nije oglasio za tri godine, ne zanima me ta tema - rekao je Alibaba.

- Ne znam zašto bi on mene lagao da ima sina, stvarno mi nije jasno - rekla je Aneli.

- Aneli je napisala Mustafi: ''Uzmi Aleju i nabij je na k*rac'', a to je ćerka od moje sestre Minke. Sad nek Mustafa objavi sve prepiske. Tad ti je Mustafa pisao da imam sina - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić