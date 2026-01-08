AKTUELNO

Domaći

Nabijala si Mustafi unuku na onu stvar: Pljušte brutalne prozivke Alibabe i Aneli zbog njegovog navodnog sina, u sve upleli i porodicu Durdžić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je Lepom Mići reč kako bi progovorio o odnosu Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

pročitajte još

Janjušu pukao film: Raskrinkao prljave planove Aneli Ahmić i otkrio da se LJUBIO sa njom! Karambol u programu (VIDEO)

- Njihovi odnosi nisu sjajni i to nije ništa novo. Mislim da se dogovor može dobiti samo ako je nekako izgrađen na zdravim temeljima. Budalaština mi je da Asmin traži dete, pa onda kaže da će starateljstvo dati bratu ili tati. Sudo je pričao normalne stvari i razumne, ali ja tvrdim da će njih dvoje ovde napraviti konačan dogovor na kraju. Ružno je čuti što se sad najstrašnije vređaju, ali sve dok budu slušali porodice biće loše po njih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napala si Asminove roditelje i sestru za navodno Asminovo nepostojeće dete, a za koje smo sigurne da bi bar ti ili Sita našle neki dokaz za tri godine? - glasilo je pitanje.

- Nisam ja nikoga napala, nisam mogla doći do deteta jer ne znam nemački i ne znam gde se mali nalazi. Znaju neki ljudi takođe, ali neće da pričaju o tome - rekla je Aneli.

pročitajte još

Budva ima da gori, a doći ćemo i do Crikvenice: Aneli se obratila Caru, najavila mu na leto haos sa Majom! (VIDEO)

- One imaju toliko podrške u Austriji, pa evo i Ermina je u Austriji i nikad nije našla. Ja sam 2012. objavio sliku malog što znači da mali ima sad 18 godina ukoliko postoji. Valjda bi se mali oglasio do sad - rekao je Alibaba.

- Mali ne nosi tvoje prezime i ne zna srpski jezik da bi se oglašavao - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona priča gluposti, ja samo komentarišem temu Sita Ahmić. Kad već ona tvrdi da imam sina, nek se on oglasi. Ona spinuje priču s Neria i Hane na mog navodnog sina. Niko se nije oglasio za tri godine, ne zanima me ta tema - rekao je Alibaba.

- Ne znam zašto bi on mene lagao da ima sina, stvarno mi nije jasno - rekla je Aneli.

pročitajte još

Babetino jedna i alkoholičarko: Janjuš pukao zbog Kačavendinih optužbi da je bio sa Milicom Veličković, brutalno je isprozivao! (VIDEO)

- Aneli je napisala Mustafi: ''Uzmi Aleju i nabij je na k*rac'', a to je ćerka od moje sestre Minke. Sad nek Mustafa objavi sve prepiske. Tad ti je Mustafa pisao da imam sina - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#elita live

#elita najnovije

#elita vesti dana

#elita zadruga

#pink.rs elita

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol: Nerio i Aneli brutalno zaratili zbog Hane, pljušte nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Nova drama Aneli i Anite: Žestoko zaratile zbog Anđela, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Nova drama! Pljušte provokacije između Alibabe i Aneli, ne štede se (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Kačavenda i Anđelo oči u oči sasuli jedno drugom brutalne prozivke u lice, u sve se umešao i Ivan! (VIDEO)

Zadruga

Nabijala si mi se: Uroš i Aneli izgubili kompas, pa zaratili kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

K*rva te okotila, smeće jedno: Bukti žestok rat Sunčice i Anastasije, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)