Što peva Nikolijine pesme? Uroš nastavio da raskrinkava navodnu aferu Anite i Relje Popovića, ona raste kao kvasac! (VIDEO)

Puna sebe!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Uroša Stanića.

- Ona meni nikad nije rekla da je bila sa Reljom, ali sam povezao neke stvari. Milica je rekla da je bila sa oženjenim pevačem u budvi sa dvoje dece, a ona je meni pokazivala nastup Relje u Budvi. Pokazala je šifrovanim razgovorima i svim da je ona, a danas je Tamara napisala: ''Nema limita''. Što ona peva Nikolijine pesme? - upitao je Uroš.

- Što ne bih? - smejala se Anita.

- Njoj ovo imponuje, posle cele drame ne prestaje da peva Nikolijine pesme. Zorica Marković je pokušala da ga odbrani, ali kako Zorica može da zna šta je on radio u Budvi? Ona je navodno ubeđena da je to laž - rekao je Uroš.

- Relja je za ovu devojku Batistuta, to je izmišljena priča - rekla je Anita.

- Ona je mene pokušala da nabedi da rasturam neki brak, a ustvari ona rastura brak - rekao je Uroš.

- Kad je Luka ušao u odnos s njom, nije znao šta su limiti. Kakav Relja? Ja ni ne znam za njega, znam samo za Nikoliju - pokušao je da bude duhovit Luka.

Autor: N.Panić