Saterana u ćošak: Anita priznala nove detalje o Relji Popoviću! (VIDEO)

Iako je pre dva dana demantovala da je reperu lajkovala slike, večeras je palo priznanje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Na "Pretresu kod Milana Miloševiča" Anšelo je rekao da si pevala "Seks mašinu" i lajkovala Relju Nikolijinog. Ti si se brecala, a kako bi reagovala kad bi hipotetički znala da su izašli svi dokazi i da je on bio u pravu

- Ja sam se prebacala kad je rečeno da je povezana sa Filipom. Za dokaze je nemoguće da bilo šta izađe. Moguće je da sam mu lajkovala jednu sliku i mislim da ga pratim jedinog od pevača. Moguće da sam lajkovala jednu. To da su izašle pesme i moji storiji moguće jer sam na dan ulaska stavila pesmu "Seks mašina" jer mi je ta pesma na svako drugoj objavi - govorila je Anita.

- Čudno da je podelio sve tvoje storije sa tog nastupa - dodao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je podelio dva, a dva sam i okačila - rekla je Anita.

- Ona je to radila planski da bi izazvala upravo ovo što je sad izazvala. Znam da je bila priča za Filipa i "Seks mašinu", napali su da peva tu pesmu zbog Boginje i mene, a ona je rekla da peva za Filipa. Bile su situacije za pesme, džin tonik... Nikad neću da koristim da im kvarim vezu lažima, ali znam da u ovom pitanju stoji potvrda da je pevala pesme i kad je bila u vezi sa Lukom, a oni mogu da pričaju šta god hoće. Slala je šifrovane poruke - komentarisao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

