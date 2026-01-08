AKTUELNO

Više je nikad neće videti: Hana donela novu odluku i rešila da svoju ćerku Ariu skloni daleko od Site i Grofice! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija.

Saterana u ćošak: Anita priznala nove detalje o Relji Popoviću! (VIDEO)

- Bravo deco što niste dali Grofici da vidi dete posle svega što je pričala o vašoj slatkici - glasila je konstatacija.

- Naravno, više nikada neće imati priliku da ga vide i time oni ništa ne gube jer ih nije ni zanimala, a moje dete dobija sigurnost - rekla je Hana.

- Ja nisam čuo, ali mi je ona sve rekla - rekao je Nerio.

- Miljana, zašto te toliko boli Anđelo Ranković i njegove ankete da si spremna da toliko lažeš šta ti je Marko Đedović rekao? Sigurno bi se baš tebi Đedović poverio - glasilo je pitanje.

Totalni hit: Luka pokušao da zamaže takmičarima oči i ubedi ih da voli Anitu, Mića umire od smeha zbog njihove veze! (VIDEO)

- Đedović mi je to rekao i čak mi je rekao da Anitu potpalim da to kaže. Ja niti se čujem s nekim van rijalitija niti bilo šta, ali kad je Anđelo stavio kapuljaču onda je Đedović morao da izvuče svoju i Anđelovu g*zicu. Miljana Kulić je ime i prezime, ne može da bude ljubomorna na jednog usr*nka - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

