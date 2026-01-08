Može da ustane i kaže da je bila sa Reljom: Luka urliče na Anitu, saznao šta mu je radila iza leđa! (VIDEO)

AKTUELNO

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Marka Janjuševića Janjuša.

- Da li ti se sviđa Jakšićka? - glasilo je pitanje.

- Ne, to je bio performans za Novu godinu. Ona je fizički jako lepa i zgodna, ali ja ne mogu i niko ne može da mi se sviđa. Malo sam se našalio, ne znači da neću opet - govorio je Janjuš.

- On mi je fizički simpatičan i ja sam imala performans i takođe sam zauzeta - dodala je Jakšićka.

Naredno pitanje bilo je za Danilo Dača Virijevića.

- Da li je moguća tolika tvoja pristrasnost prema nekim ljudima? Druže, gde god da staneš samo Anita, pa ajde da čujemo ime druge devojke koja je bila sa Reljom - glasilo je pitanje.

- Rekao je već Ana Spasojević - dodao je Uroš.

- Ja sam nekim signalom rekao Maji. Meni je to ispričala jedna devojka u Ulcinju, a ta situacija je bila pre godinu ili dve. Ja ne znam da li je to istina jer nisam video dokaze. Ne kajem se jer mi je Relja rekao u jednom takmičanju da sa seljačkim trilerom mogu samo u Grandu da nastupam, pa je došao dan da mogu da mu vratim. Anitu ne komentarišem jer je moja drugarica i juče je krišom dotrčala da mi čestita Božić. Luka zna da ne može da joj zabrani da se druži sa mnom - govorio je Dača.

- On se sprda sa našom vezom, a ja sam rekao ako još jednom da progovoriš da smo završili. Ja sam rekao da smo završili ako progovoriš sa njim, ispada da nema stav. On je mene sprdao i sprda se sa našom vezom. Ona je rekla da neće, a on je njoj rekao da je štronfulja - besneo je Luka.

- Ja sam Anitu samo upozorio da mora da stavi njega na mesto - rekao je Dača.

- Ne može patrljak od 20 godina da kaže da ćeš mene da staviš na mesto, a ti onda uđi sa njim u vezu. Znam ja šta je Dača radio prošle godine - urlao je Luka.

- Ako Luki priča ja sa Dačom neću da pričam - rekla je Anita.

- To si rekla i juče, pa si mu čestitala Božić. Rekao je krišom i time se sprda sa nama i sa tvojim stavom - dodao je Luka.

- Nemoj da razdvajaš Anitu i mene. Da li si sigurna da nećemo da se družimo? - pitao je Dača.

- Ako Luki smeta nećemo - rekla je Anita.

- Dobro, neka svako snosi posledice - poručio je Virijević.

- Dača može da ustane da kaže da je Anita bila sa Reljom ili Devitom, ali je Dača lažov - dodao je Luka.

