BUKTI RAT JANJUŠA I KAČAVENDE: Pljušte najstrašnije uvrede u cik zore, od njihovog urlanja niko ne može da spava! (VIDEO)

Haos!

Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda najstrašnije su zaratili u kući odabranih i jedno drugo počastili brutalnim prozivkama.

- Svi su govorili da sam u pravu sve što sam ti rekao ispod trema. Sramoto, ti ne smeš kuvano vino da popiješ jer okreneš očima kao kukuruz pečenjac - govorio je Janjuš.

- Ti si blam veka. Kažeš da su me izneli kao trosed, a ja došla. Da li si ti sebe video? - pitala je ona.

- Ja mogu go da se skinem. Što se mene tiče voleo bih da dobiješ litar viskija da se blamiraš - rekao je Janjuš.

- Ti ne možeš ništa da mi kažeš - dodala je ona.

- G*vno jedno, branio sam te od svih. Matora drtino s tim lisicama na nogama, kompleksašice govoriš koliko ti koštaju stvari - pričao je Janjuš.

- Nisam ja išla da pričam u kamere, nego me je neko pitao. Šta hoćeš ti? Šta tebe boli k*rac šta ja pričam sa ženama? Ne treba da kažem da su skupe ili da su 7000 kod kineza? - nastavila je Kačavenda.

- Lezi spavaj, od Nove godine si se upalila i nije ti dobro - rekao je Janjuš.

- Dobra ti je priča i sve na to vodi, zato ćuti smećaru - dodala je ona.

- Ti piješ po pola čaše, sram da te bude i neko drugi sad neka te kontroliše. Ti si osuđena da si alkoholičarka, a ti i dalje piješ - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić